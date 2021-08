Os comerciantes vão a sentir a "adrenalina" com o concurso de comércio HotForex do Grande Prêmio da Cidade do México

PORT LOUIS, Mauricio, 11 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A corretora global de vários ativos HotForex anunciou que seu concurso de comércio do Grande Prêmio estourou em cena, ocorrendo de 9 de agosto a 8 de outubro de 2021. O concurso dá aos clientes e fãs de corrida a oportunidade de ganhar um grande prêmio incrível para viver o Grande Prêmio da Cidade do México Experiência no Prix 2021.

Com o Concurso de negociação do Grande Prêmio, os participantes que exibem suas melhores habilidades comerciais têm a chance de ganhar acesso ao coração pulsante do Grande Prêmio da Cidade do México. O competidor mais habilidoso reivindicará o primeiro lugar do pódio e ganhará uma experiência como nunca imaginou desfrutar do espetáculo definitivo do automobilismo, que inclui, entre outros:

Assistir a uma sessão de qualificação na garagem de um Top Team

Conheça e cumprimente os motoristas da equipe

Dois passes de paddock de vários dias para desfrutar da experiência completa do Grande Prêmio

Passagens aéreas em classe executiva e acomodações luxuosas pagas

Participe do concurso de negociação do Grande Prêmio para vencer

"Estamos entusiasmados por oferecer aos nossos clientes e apoiadores esta oportunidade de negociação", comentou um porta-voz da HotForex. "Saudamos igualmente todos os clientes novos e existentes e fãs de corridas para exibir suas habilidades de negociação para uma chance de ganhar uma experiência completa que os deixará mais perto da ação de seu esporte favorito do que nunca."

Visite o site do concurso do Grande Prêmio para obter mais informações.

O concurso de negociação está disponível para clientes dos seguintes países: Jamaica, República Dominicana, Trinidad e Tobago, Bahamas, Ilhas Cayman, Barbados, Dominica, Guiana Francesa, Brasil, México, Colômbia, Argentina, Peru, Venezuela, Chile, Guatemala, Equador, Bolívia, Honduras, Paraguai, Nicarágua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Uruguai, Guiana, Suriname e Belize.

Sobre HotForex

A HotForex está comprometida com o sucesso de seus clientes e lhes dá uma vantagem competitiva por meio de tecnologias de ponta, acesso exclusivo a pesquisas de mercado, plataformas de negociação inovadoras, recursos de aprendizagem e suporte multilíngue 24 horas por dia, 5 dias por semana. Por meio de sua política de fornecer a seus clientes as melhores condições de negociação possíveis e um ambiente ideal para negociar, ela se posicionou como a corretora de câmbio preferida dos negociadores em todo o mundo.

Aviso de risco: Negociar produtos alavancados, como Forex e derivativos, pode não ser adequado para todos os investidores, pois representam um alto grau de risco para o seu capital.

