Os líderes do setor discutirão ideias inovadoras na maior conferência virtual de gerenciamento de projetos da Ásia-Pacífico

Com duas sessões de apresentação, duas sessões de painel e seis sessões paralelas com 36 artigos técnicos selecionados, a IPMC 2020 oferecerá percepções sobre a implementação de tecnologia, digitalização e inovação em gerenciamento de projetos, bem como outras abordagens ágeis para uma entrega mais eficiente e eficaz de projetos.

Christopher Wiernicki, presidente do conselho, presidente e CEO da American Bureau of Shipping, disse: "O gerenciamento de projetos eficaz é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Os insights mais recentes sobre ferramentas, tecnologias e processos, como aqueles disponíveis através da IPMC, são os que fazem a diferença."

Wiernicki falará na Sessão do Painel Executivo no evento on-line. Juntando-se a ele estará Omar Abbosh, vice-presidente corporativo, soluções para vários setores, Microsoft Corporation, e Tracey Countryman, diretora administrativa de manufatura e operações globais da indústria X.0, Accenture, entre outros.

Também programados para participar do evento estão Dato Sri Fadillah Yusof, ministro de obras da Malásia, e Tengku Muhammad Taufik, presidente da PETRONAS e CEO do Grupo, que farão seus comentários de abertura e boas-vindas, respectivamente.

No evento, os participantes podem esperar uma experiência imersiva em 3D com recursos de gamificação, correspondência de e-business e uma exposição envolvente e ambiente de rede. A IPMC também suportará streaming de vídeo ao vivo e vídeo on demand, permitindo aos participantes desfrutar de 10 vezes o valor por apenas 10% do preço de um evento físico.

O IPMC 2020 tem o forte apoio de associações de gerenciamento de projetos renomadas, como o PMI, a International Project Management Association (IPMA), a Association for the Advancement of Cost Engineering International(AACEI) Region 8 e a Malaysia Joint Branch Southern Chapter (MJBSC) da Royal Institution of Naval Architects (RINA), o Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMAREST), o CIDB Malaysia e o DOSH. O evento também é organizado em parceria com KLCC Holdings Sdn Bhd e MISC Berhad.

Os interessados podem se informar mais em http://icep.com.my/ipmc/

