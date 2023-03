Os microinversores com Wi-Fi integrado da Hoymiles: Projetado para ter o melhor custo beneficio em pequenas instalações

HANGZHOU, 17 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Hoymiles, líder mundial no fornecimento de painéis solares inteligentes e fabricante de microinversores, lançou sua série mais recente de microinversores, a HMS-2000DW, projetada para acomodar módulos fotovoltaicos de alta potência, com integração total de Wi-Fi. Otimizado para pequenas instalações, esses microinversores fornecem menores custos de execução e uso mais eficiente dos recursos fotovoltaicos do que outros dispositivos.

Série de microinversores HMS-2000DW da Hoymiles com Wi-Fi integrado – agora disponível no Brasil e na Ásia-Pacífico (APAC)

A Hoymiles tem o prazer de apresentar esta nova geração de microinversores aos mercados do Brasil e da APAC, com a adição de outras regiões no futuro próximo

Por que a Hoymiles lançou os microinversores com Wi-Fi integrado?

As instalações tradicionais de microinversores contam com um gateway de comunicação (que é uma unidade de transferência de dados, ou uma DTU no portfólio de produtos da Hoymiles) para transmitir medições de energia solar para um sistema de monitoramento. Gateways são geralmente projetados para instalações de vários microprocessadores (10 ou mais microinversores, dependendo das condições da instalação). Assim, para instalações fotovoltaicas menores com apenas alguns microinversores, o uso de um gateway pode não parecer uma escolha econômica.

Os novo microinversores com Wi-Fi integrado da Hoymiles se conectam diretamente a um roteador de Internet Hoymiles para transmitir os principais dados de desempenho. Isso não só é uma abordagem mais econômica para sistemas solares menores, mas também simplifica bem a instalação. Gateways de comunicação precisam ser instalados em áreas abrigadas após o término da instalação solar principal, mas com os microinversores como Wi-Fi integrado, tudo é executado nos telhados.

Principais características técnicas dos inversores com Wi-Fi integrado da Hoymiles

Três especificações de potência de saída:

HMS-1600DW-4T; com uma potência máxima de saída contínua de 1.600 VA

HMS-1800DW-4T; com uma potência máxima de saída contínua de 1.800 VA

HMS-2000DW-4T; com uma potência máxima de saída contínua de 2.000 VA

Uma corrente máxima CC de entrada de 14, 15 e 16 A

Compatibilidade com módulos fotovoltaicos de 182 mm/210 mm

Uma eficiência de pico CEC de até 96,7%, otimizando o uso da energia solar e a conversão de CC para CA

O que torna especiais os microinversores com Wi-Fi integrado da Hoymiles?

Os microinversores com Wi-Fi integrado da Hoymiles apresentam um módulo de Wi-Fi de classe industrial, oferecendo uma confiabilidade excepcional e uma conexão mais forte. O módulo resiste a temperaturas de até 105 °C, bem mais altas que a temperatura interna mais alta dos microprocessadores quando estão em funcionamento. Com um grau de proteção IP67 (NEMA 6), eles são bem adequados ao uso ao ar livre e vêm com uma antena pré-acoplada que reduz o risco de danos pela água.

Além disso, a nova linha de produtos da Hoymiles foi construída para resistir a uma ampla faixa de temperaturas ambientes, de -40 °C a +65 °C. Com um excelente MPPT de nível modular, ela pode se adaptar a condições variáveis, garantindo que cada painel do conjunto de painéis solares tenha o melhor desempenho, aumentando a produção de energia e reduzindo o tempo de recuperação dos custos.

Os microinversores com Wi-Fi integrado da Hoymiles também apresentam conformidade de desligamento rápido e um transformador de isolamento galvânico, tornando-os mais seguros quando usados em instalações solares em telhados, e seu design inovador "quatro em um" reduz o tempo de instalação e reduz o tempo de execução.

Com a própria plataforma inteligente S-Miles Cloud da Hoymiles, monitorar e manter o desempenho do conjunto de painéis solares nunca foi tão fácil.

O futuro da Hoymiles: Maior segmentação do produto, conforme as necessidades do cliente

"Por um lado, a Hoymiles está comprometida em otimizar o desempenho do produto ao buscar os 'três pontos altos e um baixo', principalmente, uma alta eficiência de conversão, uma alta densidade de potência e baixos custos," explicou o Dr. Yang Bo, CEO da Hoymiles, ao falar sobre a abordagem "dupla" da empresa em relação ao desenvolvimento do produto e da tecnologia. "Por outro lado, estamos atendendo ao mercado em nível global, e também criando produtos voltados às necessidades do cliente em seu local. Por exemplo, em alguns mercados como o do Brasil, pequenos sistemas fotovoltaicos residenciais são populares, e os usuários estão mais preocupados com a economia. Por isso, decidimos em primeiro lugar desenvolver o microinversor com Wi-Fi integrado."

Dessa maneira, a Hoymiles procura sempre não só criar os melhores microinversores do mundo, mas também atender às necessidades diretas de seus clientes.

