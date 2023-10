Os módulos N 610 W com capacidade Vertex N 10 GW Trina Solar chegam à produção em massa na base de Huai'an

CHANGZHOU, China, 26 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- O primeiro módulo Vertex N 610 W e a célula I-TOPCon do tipo nproduzidos na fábrica Trina Solar em Huai 'an, sairão da linha de produção, marcando a produção em massa da capacidade da célula tipo ni-TOPCon10 GW e a capacidade 10 GW Vertex N 610 W. A usina Huai ' an, na Província de Jiangsu, alcançou, assim, a produção de Fase II em grande escala à medida que a Trina Solar continua a aumentar a produção em massa de módulos do tipo n.

Para alcançar esse marco, a Trina Solar precisou de menos de seis meses, desde a inicialização até a produção dos primeiros módulos e células do tipo n para a Fase II, ilustrando a velocidade e destreza da empresa e seu compromisso de oferecer mais valor aos clientes na era do tipo n.

Com base na tecnologia wafer de silício retangular de 210 mm líder do setor e na tecnologia i-TOPCon Advanced do tipo n, com a maior eficiência média de células produzidas em massa em 25,8%, os módulos Vertex N 610 W são altamente compatíveis com rastreadores, com 13% mais capacidade de instalação para sistemas de rastreamento de fileira única. As inovadoras e otimizadas dimensões do módulo acrescentam escopo a aplicações solares comerciais e industriais em escala de serviços públicos e melhoram a taxa de utilização de um recipiente de 40HC em 98,5%, reduzindo os custos de logística e BOS para os clientes.

O módulo Vertex N 610 W tem 2382 mm por 1134 mm, as dimensões lideradas pela Trina Solar, acordadas e adotadas pelo setor. Como pioneira no setor fotovoltaico, a Trina Solar liderou o impulso da padronização com seu conceito e produtos de design Golden Size.

A Trina Solar forneceu módulos Golden Size de formato médio para vários projetos, incluindo duas usinas hidrelétricas híbridas na província de Sichuan e o projeto fotovoltaico do telhado 6,1 MW C&I em Xuzhou, Província de Jiangsu.

A Trina Solar adotou um layout integrado em fábricas para garantir a entrega livre de preocupações de módulos do tipo npara atender à crescente demanda do mercado. A produção da Fase II de células e módulos tipo nem Huai'an garante capacidade suficiente para integração tipo ne estabelece uma base sólida para a entrega eficiente dos módulos Vertex N 610 W. Até o final do ano, a capacidade de wafer do tipo nda Trina Solar está prevista para atingir 50 GW, a capacidade do módulo 95 GW e a capacidade de produção celular 75 GW, incluindo 40 GW de células tipo n, todas equipadas com a tecnologia i-TOPCon Advanced do tipo n.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

