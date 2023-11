Os módulos Trina Solar Vertex S+ Clear Black impulsionam o projeto de demonstração fotovoltaica com alto desempenho, beleza e sustentabilidade

CHANGZHOU, China, 15 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A elaboração de um projeto de demonstração de usina fotovoltaica com módulos fornecidos pela Trina Solar foi concluída no Instituto para o Desenvolvimento Sustentável do Delta do Rio Yangtze, em Xangai. A usina, com capacidade total instalada de 26,66 kW, deverá gerar 26.853 kWh e reduzir as emissões de CO₂ em 22,5 toneladas ao ano.

Os módulos da planta são instalados ao longo de um corredor, exigindo uma estética de cobertura. Os módulos Vertex S+ Clear Black da Trina Solar estão à altura da tarefa, tendo ganhado um Prêmio Alemão de Design este ano.

O módulo, lançado em fevereiro, gera potência de até 445 W e tem eficiência de 22,3%. Obtém alta uniformidade entre todas as células e entre células e estruturas, conferindo assim integridade de design às partes externas dos prédios. De fato, o módulo definiu uma nova tendência na inovação estética fotovoltaica no mercado residencial internacional de médio e alto padrão.

Incorpora tecnologia de célula bifacial com encapsulamento transparente para perfeita estética em ambientes de aplicação como estacionamento para carros, espaços públicos e projetos agrícolas, com ganho de potência adicional na parte traseira do módulo.

Combinando a tecnologia de célula wafer de silício retangular de 210 mm (210R) com a tecnologia avançada i-TOPCon tipo n, esta série de módulos fornece alta potência, eficiência e saída de energia duradoura garantida. A estrutura leve de duplo vidro de 1,6 x 1,6 mm garante confiabilidade e segurança muito elevadas do módulo. Além disto, o painel de duplo vidro Vertex S+ é extremamente ecológico, pois é feito com mais vidro do que os painéis traseiros tradicionais, reduzindo em 11% as emissões de carbono durante a produção.

O projeto do instituto, mantendo o estilo clássico de jardim, adotou uma série de tecnologias avançadas para criar um ambiente de baixo carbono, saudável, inteligente e confortável. A energia elétrica gerada será utilizada diariamente no centro de exposições do instituto. Ele define um exemplo perfeito para explorar práticas de redução de carbono com ciclo de vida completo no campo da construção e será um projeto de demonstração para explorar novos modelos de transformação de carbono quase zero e obter metas de desenvolvimento sustentável no delta do rio Yangtze, bem como na neutralidade carbônica nacional e mundial.

A Trina Solar está comprometida em liderar o caminho em soluções inteligentes de energia fotovoltaica e armazenamento de energia, e facilitar a transformação de novos sistemas de energia para um futuro com emissões líquidas zero. A empresa continuará aproveitando suas enormes vantagens tecnológicas e de produtos e trabalhando com terceiros para proporcionar um futuro mais sustentável.

FONTE Trina Solar Co., Ltd