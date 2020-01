Os prepulsores da Correspondência bancária e cambial no Brasil

Segundo Leonardo Abrão, fundador e diretor executivo da empresa:

"Sempre tivemos um entendimento bem claro do mercado financeiro como um todo, e um especial foco no mercado cambial e bancário, o serviço é amador, os profissionais despreparados, o sistema é burocrático por conta de leituras atrasada, e o custo um absurdo"

Ainda no ano de 2011, a empresa já consolidava os produtos de bancos com carteira de câmbio e desovava os mesmos junto a clientes com demandas para abertura de relacionamento bancário para operações cambiais de diversas naturezas.

Hoje a Abrão Filho Banking e Câmbio, é credenciada junto ao Banco Central do Brasil por 3 bancos, sendo a única credenciada pelo maior grupo de câmbio do mundo atuante no Brasil.

O diretor operacional, Eduardo Domingues expôs que "hoje, atestar que a empresa foi vanguardista e pioneira nos deixa muito felizes".

A Abrão Filho trabalha com operações cambiais financeiras, de maneira muito especializada, o correspondente cambial bancário chega a ter um diretor estatutário de capitais estrangeiros e um diretor estatutário de derivativos cambiais e trade finance, por exemplo.

