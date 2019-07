Os principais Think Tanks culturais se reúnem em Chengdu para discutir desenvolvimento cultural e oportunidades para a cidade

Pela primeira vez, o Simpósio lançou o relatório do Índice de Charme das Novas Cidades do Mundo em Criatividade Cultural, que foi encomendado pela Nielsen, uma empresa de pesquisa e dados mundialmente conhecida. O relatório considera seis dimensões do poder econômico das cidades: poder de consumo, poder cultural brando, poder de liderança inovadora, poder de atração de talentos e influência internacional como seu índice de charme em criatividade cultural e constrói um índice sistematizado de avaliação, para medir o desenvolvimento da cultura e inovação da cidade. Segundo o relatório, Chengdu é uma cidade que combina cultura e inovação e se tornará uma das cidades que mais crescerá no mundo nos próximos dez anos.