Os projetos de CI de Hangzhou atraem investimentos de RMB 163 milhões no primeiro trimestre, representando aumento de 24,1% em um ano

HANGZHOU, China, 16 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Os projetos de circuito integrado (CI) de Hangzhou, capital da província de Zhejiang, no leste da China, atraíram 163 milhões de yuans de investimentos no primeiro trimestre deste ano, aumento de 24,1% em um ano, de acordo com as informações divulgadas recentemente pela Agência de Promoções de Investimentos de Hangzhou.

O setor de CI tornou-se um dos pilares da indústria de informações eletrônicas de Hangzhou, com 19,1 bilhões de yuans de receita em 2018.

Sendo um dos centros de design de CI da China, Hangzhou é onde estão 122 empresas do ramo, incluindo muitos líderes de mercado.

Por exemplo, a Hangzhou C-SKY Microsystems Co., Ltd., a única fornecedora de CPU embutida de 32 bits da China, iniciou seus negócios em Hangzhou, em 2001, e seus produtos receberam realizações representativas do projeto nacional de dispositivos eletrônicos, chips e produtos básicos de software.

A cidade reuniu empresas de design de CI como a Hangzhou Silan Microelectronics, líder na fabricação de dispositivos integrados (IDM) na China, a Sage Microelectronics, cuja série Bridge está em terceiro lugar globalmente, em termos de embarque, e a Hangzhou ZhongKe Microelectronics, cujos chips fornecem suporte para o Sistema de Posicionamento Global por Satélite Beidou.

Enquanto isso, Hangzhou ficou cada vez mais atraente para os talentos científicos e tecnológicos. Os dados mostraram que a taxa de afluência líquida da cidade desses talentos em 2018 foi de 12,6%, superior aos 2,07% de Xangai e 0,24% de Pequim.

Essas conquistas poderiam ser atribuídas às medidas adotadas pela cidade para fomentar um ambiente inovador e amigável para o crescimento da indústria de CI.

Em janeiro de 2018, Hangzhou anunciou a criação da cidade de fabricação inteligente de aplicações micro e nano de Qingshan Lake, que se concentra em sensores inteligentes e design de chips, P&D, testes e integração de embalagens e aplicativos de sensores inteligentes. A cidade atraiu investimentos de 7,92 bilhões de yuans em 26 projetos de aplicações micro e nano a partir de hoje.

Para desenvolver completamente o papel da indústria de CI na economia da informação, Hangzhou implementou políticas especiais, em julho de 2018, para promover projetos relacionados e arrecadar fundos especiais para empresas de CI.

O setor de CI de Hangzhou abrange projeto, fabricação, embalagem e testes, materiais, dispositivos e outras áreas da cadeia industrial completa. A empresa lidera as cidades chinesas em termos de design de CPUs embutidas, micro-ondas e ondas milimétricas de CIs, áudios e vídeos digitais, disse um funcionário da Agência de Promoções de Investimentos de Hangzhou, acrescentando que a agência continuará impulsionando o desenvolvimento da indústria de CI em parceria com instituições e empresas relevantes.

FONTE Hangzhou Investment Promotion Bureau

