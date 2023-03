Os resultados do ano 2022 da Delsey mostram crescimento de 124% nas vendas líquidas em relação ao ano anterior, aumento de 6 vezes no EBITDA em comparação aos níveis pré-pandemia

PARIS, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Delsey Paris, fabricante de malas de viagem de primeira classe líder na Europa, anunciou hoje seus resultados operacionais de 2022. As vendas globais líquidas aumentaram 124% em relação ao ano anterior, atingindo €207 milhões, ultrapassando os níveis pré-pandemia de 2019 e ultrapassando em quase 4 vezes a taxa de recuperação pós-pandemia do setor. A margem de EBITDA aumentou para 11,4% em vendas líquidas, 6 vezes os níveis pré-pandemia.

Davide Traxler, diretor executivo da Delsey, disse:

Delsey’s 2022 full year results show 124% YoY net sales growth, EBITDA 6-fold increase compared to pre-pandemic levels

"Estamos orgulhosos de ter atingido esses resultados que consolidam nossa posição como uma das principais marcas do mundo. Trabalharemos arduamente para continuar o nosso desenvolvimento com base nesse sucesso e para cumprir nossa ambição de reinventar o processo de comunicação na nova era das viagens".

Os números do crescimento da Delsey são especialmente impressionantes nos Estados Unidos, onde as vendas líquidas da empresa em dólares americanos quase triplicou em relação ao ano anterior para $96.6 milhões, superando os números do setor que se recuperou a uma taxa de 35,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A estratégia da empresa de introduzir novas linhas de produtos premium e de fazer parcerias com marcas de empresas conhecidas como Roland-Garros, Air France e outras, transformaram as malas de viagem em uma extensão do estilo de vestir. Isso ajudou a Delsey a aumentar o preço médio de venda das unidades em mais da metade, ao mesmo tempo em que aumentou o número de unidades vendidas em 54%.

Fundada na França em 1946, a Delsey ocupou por muito tempo o segundo lugar no mercado global de malas de viagem antes de enfrentar dificuldades financeiras de 2017 a 2018. Após a aquisição por um grupo de investidores liderados pela Pemberton Asset Management, a Delsey emergiu como uma das marcas de malas de viagem mais proeminentes do mundo. As prioridades estratégicas da Delsey são manter o ritmo atual e garantir o crescimento no longo prazo, capitalizando com a recuperação contínua do setor de turismo. De acordo com a Organização Mundial de Turismo da ONU, as chegadas de viagens internacionais voltaram aos níveis pré-pandemia de 63% em 2022 (em comparação a 2019). Espera-se que o mercado global de malas de viagem cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6 a 7% até 2030.

A DELSEY PARIS é uma empresa francesa fundada em 1946. A empresa vende suas coleções on-line e em mais de 6 mil lojas em mais de 110 países. Ela ocupa o segundo lugar no mercado global de malas de viagem, que tem um número muito grande de empresas, e é nova no mercado igualmente fragmentado de mochilas

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2033983/Delsey_Paris_2022_Result.jpg

FONTE Delsey Paris

SOURCE Delsey Paris