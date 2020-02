Os sentidos de uma cidade: o InterContinental® Hotels & Resorts revela experiências multissensoriais em sete cidades pelo mundo escolhidas por votação como InterContinental ICons 2020

Melhor InterContinental ICon em cada cidade:

Paris – O cheiro de pães recém-saídos dos fornos das panificadoras de Oberkampf;

Londres – O contraste entre a arquitetura antiga e a nova no horizonte sempre mutante de Londres;

Nova York – Bagels frescos em uma loja especializada em West Village;

Dubai – Provar os sabores únicos do Karak Chai ao longo da Jumeirah Beach Road;

Sydney – A brisa fresca no rosto ao viajar na balsa Manly para Circular Quay;

Cidade do México – o sabor defumado de tacos al pastor;

– o sabor defumado de tacos al pastor; Xangai – O som de velhas canções reproduzidas em discos de vinil.

A campanha foi desenvolvida com base em informações de um estudo independente, realizado pela marca. A pesquisa revelou que a maioria dos locais (59%) percebem que os visitantes estão perdendo o verdadeiro espírito do lugar, enquanto 75% dos viajantes de luxo querem experimentar cidades já bem informados sobre o local.

O vice-presidente sênior de Global Marketing da IHG Luxury Portfolio, Jane Mackie, disse: "Fiéis à tradição da marca InterContinental, como pioneiros em viagens de luxo, passamos os últimos meses trabalhando com grandes especialistas e pesquisando a opinião pública, para descobrir experiências verdadeiramente fascinantes e significativas, que mostrem o melhor das cidades globais de todo o mundo. Estamos satisfeitos por poder revelar a primeira lista de ÍCONES InterContinentais, assim como experiências projetadas para inspirar os viajantes a irem mais além do usual".

O fotógrafo da National Geographic, Charlie Hamilton James, disse: Me encantou trabalhar na campanha InterContinental ICons. Meus olhos se abriram para as muitas facetas não descobertas, que me faltavam em cada uma dessas cidades tão visitadas. Cada uma tem uma quantidade infinita de segredos e experimentar os ICons é a forma de começar a descobri-los".

Descubra os ÍCONES InterContinentais na Cidade do México:

O sabor defumado dos tacos al pastor; O aroma do mezcal antes de tomar o primeiro gole; Os surpreendentes museus no centro, como o Palácio das Belas Artes, com suas pinturas de Diego Rivera ; O contraste dos edifícios na Zócalo, desde a praça e o Palácio Nacional às ruínas do Templo Mayor ; A vista do Paseo de la Reforma à primeira hora da manhã.

O Hotel Intercontinental Presidente México City convida os turistas a conhecer a Cidade do México e seus museus com essa turnê icônica pela cidade:

O InterContinental Presidente Mexico City convida você a embarcar nessa aventura, que começa percorrendo a icônica avenida do Paseo de la Reforma, até chegar ao parque Chapultepec, onde poderá desfrutar o pulmão verde mais importante da cidade. No ponto mais alto do bosque verde, visite o Castillo de Chapultepec, onde poderá se surpreender com sua história e suas belas vistas.

Mais tarde, visite a Plaza Garibaldi, onde poderá desfrutar a música tradicional dos Mariachis ao vivo e visitar o Museo del Tequila y Mezcal, para degustar essas bebidas mexicanas típicas.

Nosso guia acompanhará você todo o tempo, para tornar essa experiência única.

Faça a reserva em nosso departamento de Concierge de preferência, com 24 horas de antecedência, diretamente no escritório, ou pelo e-mail concierger_mexico@grupopresidente.com.

Custos: US$ 230 (1 a 3 pessoas); US$ 400 (4 a 7 pessoas).

(1 a 3 pessoas); (4 a 7 pessoas). Para obter mais informações sobre os ICONS InterContinentais e reservar experiências, visite life.intercontinental.com/icons.

Fotografias dos Ícones: https://we.tl/t-qn3iqlpuEW

O InterContinental Hotels & Resorts é pioneiro em viagens de luxo há mais de 70 anos e, agora, conta com 212 hotéis e outros 65 serão inaugurados em um período de três a cinco anos. Com esse legado e conhecimentos, a marca compreende que os viajantes de luxo modernos buscam uma conexão mais profunda com os lugares icônicos, para os quais viajam. O InterContinental ICons foi desenvolvido para permitir aos viajantes mergulhar sob a superfície de itinerários "de cajón" (de gaveta), para conhecer realmente as cidades e destinos que visitam. Começando com um estudo global e uma análise das redes sociais, o InterContinental convidou o público a sugerir experiências diferentes, que dão um verdadeiro sentido a uma cidade. Os representantes e especialistas da IHG deliberaram, posteriormente, sobre a lista restrita, para identificar os cinco principais InterContinental ICONS nas cidades mais visitadas de todo o mundo, que representam o verdadeiro caráter do destino. Junte-se às conversações sobre os ÍCONES InterContinentais nas redes sociais, usando a hashtag #intercontinentalicons.

Sobre o InterContinental® Hotels & Resorts:

A marca InterContinental® Hotels & Resorts torna as viagens atrativas, com as percepções de 70 anos de experiência como pioneira em viagens de luxo. Cada uma de nossas propriedades oferece uma porta de entrada ao glamour da InterContinental Life. Como marca, nosso objetivo é incorporar a sofisticação global, através de nosso serviço superior e discreto e de instalações excepcionais. Os que nos torna verdadeiramente diferentes é o interesse genuíno que mostramos a nossos hóspedes, através de serviços personalizados e atenciosos. Oferecemos a nossos hóspedes os serviços VIP exclusivos mais valiosos, através do programa dedicado, o InterContinental® Ambassador, e uma experiência exclusiva com o Club InterContinental®. Conectamos nossos hóspedes viajantes com o que tem de especial em um destino, para que desfrutem experiências locais autênticas, que enriquecem suas vidas. Para obter mais informações e fazer reserva, visite www.intercontinental.com. Conecte-se conosco no Facebook em www.facebook.com/intercontinental e no Instagram em www.instagram.com/intercontinental.

Sobre o IHG:

O IHG® (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG,NYSE:IHG (ADRs)] é uma organização global com um amplo portfólio de marcas hoteleiras, incluindo Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, voco™, Holiday Inn® Hotels & Resorts , Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, avid™ hotels, Staybridge Suites®, Atwell Suites™ e Candlewood Suites®.

O IHG® franqueia, arrenda, administra e é proprietário de mais de 5.900 hotéis e cerca de 884.000 residências, em cerca de 100 países, com quase 1.900 hotéis em seu portfólio de desenvolvimento. O IHG® também gerencia o IHG® Rewards Club, seu programa de fidelidade, que tem mais de 100 milhões de associados inscritos.

O InterContinental Hotels Group PLC é o acionista majoritário do grupo. Foi constituído na Grã-Bretanha e registrado na Inglaterra e no País de Gales. Mais de 400.000 pessoas trabalham nos hotéis e escritórios corporativos do IHG® em todo o mundo.

Visite www.ihg.com para obter informações e fazer reservas e www.ihgrewardsclub.com para saber mais sobre o IHG Rewards Club. Para receber as últimas notícias, visite https://www.ihgplc.com/en/news-and-media e siga a empresa nas redes sociais em https://twitter.com/ihgcorporate, www.facebook.com/ihgcorporate e www.linkedin.com/company/intercontinental-hotels-group.

Nova York

Bagels frescos em uma loja especializada em West Village; Coquetéis artesanais no bar de um bairro promissor em Brooklyn ; O intenso céu azul contra a impactante arquitetura do horizonte da cidade vista desde a balsa do Rio Hudson ; Tomando sol em um piquenique na hora do almoço no Central Park; A impressionante luminosidade ao observar o vestíbulo do Oculus.

México

O sabor defumado dos tacos al pastor; O aroma do mezcal antes de tomar o primeiro gole; Os surpreendentes museus no centro da cidade, como o Palácio das Belas Artes, com suas pinturas de Diego Rivera ; O contraste dos edifícios de Zocala, desde a praça e o Palácio Nacional às ruínas do Templo Mayor ; A vista do Paseo de la Reforma à primeira hora da manhã.

Paris

O cheiro de pães recém-saídos dos fornos das panificadoras de Oberkampf; O roçar das fibras de ervas durante um piquenique de primavera em Buttes Chaumont; Sons de risadas e do tinir de copos na hora do aperitivo nos terraços da Bastilha; O som do passar dos barcos no passeio pelo Sena nas proximidades do refúgio da Ile Saint-Louis; Encher a cesta com queijos orgânicos e ameixas secas no mercado orgânico em Les Batignolles.

Londres

O contraste da arquitetura antiga com a nova no sempre mutante horizonte de Londres; Um assado dominical desfrutado junto ao fogo em um pub histórico e escondido de Londres; Escutar os comerciantes do mercado e observar a mescla eclética de pessoas em Portobello Road, em uma sexta-feira pela manhã. Ver cervos emergirem em Richmond Park em uma manhã nebulosa de outono; A emoção de ver as luzes cintilantes da capital ao cruzar o Tâmisa em um táxi, à noite.

Dubai

Degustando os muitos sabores únicos de Karak Chai ao longo da Jumeirah Beach Road O cheiro encantador de bukhoor ardente, que transporta você ao passado; Som de água golpeando uma Abra ao navegar ao longo do Dubai Creek; O crepitar de uma fogueira rompendo o silêncio em uma escapada noturna ao deserto; O fascinante contraste do velho e do novo sob o resplendor do quente pôr de sol em Dubai .

Sydney

A brisa fresca no rosto ao viajar na balsa Manly para Circular Quay; O horizonte de Sydney visto de um terraço em Five Ways Paddington; O cheiro de um protetor solar e de um churrasco feito em uma colina coberta por capim em North Bondi; Peixe e batatinhas fritas desfrutados descalços na praia e Kutti. O sol sobre os ombros em passeio de Hermitage Foreshore, enquanto você desfruta das melhores vistas do porto de Sydney .

Xangai

A interseção do Suzhou Creek com o rio Huangpu na ponte de Waibaidu; Os melodiosos sinos da torre do relógio no Bund; O cálido aroma de Xiaolongbao no Templo das Deusas da Cidade; O luminoso centro financeiro de Lujiazui; Canções antigas reproduzidas em discos de vinil.

