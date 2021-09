Os sistemas alimentares têm o poder de "concretizar a visão de um mundo melhor", disse o Secretário-Geral da ONU na primeira Cúpula de Sistemas Alimentares

NOVA YORK, 27 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Secretário-Geral da ONU apelou para que o mundo cumpra suas promessas de um futuro melhor por meio de sistemas alimentares que funcionem para as pessoas, o planeta e a prosperidade na primeira Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU.

Em um discurso (Chair's Summary Statement of Action), o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, convocou governos e parceiros a cumprir os compromissos que eles assumiram para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) até 2030.

"Enquanto a pandemia nos separou fisicamente, os preparativos para esta Cúpula nos uniram", afirmou Guterres.

"Por meio de diálogos nacionais, os governos uniram empresas, comunidades e sociedade civil para delinear caminhos para o futuro dos sistemas alimentares em 148 países. Mais de 100 mil pessoas se juntaram para discutir e debater soluções — muitas das quais agora estão sendo compartilhadas nesta Cúpula."

Guterres elogiou a cúpula por "incentivar sistemas alimentares que possam impulsionar a recuperação global de três maneiras fundamentais. Para as pessoas. Para o planeta. E para a prosperidade."

Enquanto mais de 90 Chefes de Estado e Governo apresentavam suas estratégias e compromissos nacionais, o Secretário-Geral homenageou agricultores, pecuaristas, trabalhadores, povos indígenas, mulheres e jovens: "Vamos aprender uns com os outros — e nos inspirar uns aos outros — enquanto trabalhamos juntos para alcançar os ODSs."

O discurso (Chair's Summary Statement of Action) descreve como o progresso em cinco áreas principais equivaleria a uma mudança global no progresso dos ODS, garantindo os direitos humanos fundamentais para todos.

No âmbito global, as agências da ONU – a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e o Programa Alimentar Mundial (PAM) – irão liderar conjuntamente um centro de coordenação de todo o sistema da ONU para continuar o trabalho da Cúpula e apoiar os países juntamente com os Coordenadores Residentes (RCs) e as Equipes de País das Nações Unidas (UNCTs).

O Secretário-Geral apresentará um relatório anual ao Fórum Político de Alto Nível para monitorar o progresso em relação à Agenda 2030 da ONU, com um balanço global a cada dois anos.

