Os vilarejos de Heze encontram maneiras de prosperar

HEZE, China, 26 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reportagem do chinadaily.com.cn:

Heze, uma cidade localizada na província de Shandong, no leste da China, ajudou a revitalizar suas áreas rurais priorizando a agricultura moderna, integrando cultura e turismo, e promovendo o comércio eletrônico.

No início da primavera, Liu Wenzheng, um produtor de grãos no condado de Heze, em Yuncheng, rega o trigo usando um pulverizador rotativo. Ele só precisa conectar a máquina a um poço e ligá-la.

"Agora, não só construímos terras cultiváveis de alta qualidade, mas também temos técnicos agrícolas nos orientando sobre como gerenciar nossos campos de trigo", disse Liu.

Durante o período de cultivo de trigo, os técnicos agrícolas frequentemente chegam aos campos de trigo para verificar o crescimento do trigo e ajudar os agricultores com técnicas de manejo.

Yuncheng é um importante condado de produção de grãos em Shandong e tem uma área anual de plantio de grãos de 2,6 milhões de mu (173.333,33 hectares).

Com a aplicação de tecnologias agrícolas modernas e a melhoria das sementes, a produção de grãos aumentou e ajudou a aumentar a renda dos agricultores locais.

O condado construiu um parque de demonstração de ciência e tecnologia agrícola com o apoio da Academia de Ciências Agrícolas de Shandong (em inglês: Shandong Academy of Agricultural Science, SAAS) para popularizar tecnologias agrícolas avançadas.

Heze tem feito grandes esforços para promover o setor agrícola. Em 2021, a taxa abrangente de mecanização de cultivo e colheita de plantações da cidade atingiu 90,43%. De 2019 a 2021, 148.333,33 hectares de terras cultiváveis de alto padrão foram criados.

Para os aldeões do vilarejo de Sunzhuang no condado de Caoxian, o comércio eletrônico oferece uma nova maneira de melhorar seus padrões de vida. Com o apoio do governo local, o vilarejo começou a usar um modelo de negócios de comércio eletrônico que integra lojas on-line com processamento e vendas de roupas em 2013.

Agora, mais de 70% dos aldeões estão envolvidos no setor de comércio eletrônico, e as vendas anuais de negócios de comércio eletrônico no vilarejo ultrapassaram 300 milhões de yuans (US$ 43,48 milhões), e graduados universitários e trabalhadores migrantes voltaram à área para iniciar seus próprios negócios.

Para revitalizar as áreas rurais, é fundamental desenvolver indústrias que enriqueçam os agricultores de acordo com as condições locais, disseram as autoridades locais.

A cidade de Hetaoyan conta com sua cultura antiga única de vilarejos e ambiente natural e desenvolveu o turismo rural e o integrou aos setores locais. Durante as férias do Festival da Primavera deste ano, a cidade recebeu mais de 100.000 visitantes por dia.

FONTE chinadaily.com.cn

SOURCE chinadaily.com.cn