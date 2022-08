Osez être VOUS -- XPPen célèbre son 17e anniversaire avec l'introduction d'une nouvelle image de mascotte et d'une nouvelle série

SHENZHEN, Chine, 22 août 2022 /PRNewswire/ -- Ce jour marque le 17e anniversaire de la marque d'art numérique de renommée mondiale XPPen, qui célèbre l'événement avec le lancement de sa nouvelle mascotte, Fenix, et le thème audacieux « Osez être VOUS ».

Fidèle au mantra de la marque XPPen « Dream, Brave, True » et à sa vision, le nouveau Fenix conserve l'image générale du fennec mais évolue pour être plus chic, plus net et plus tridimensionnel. Pour relever le défi, une série de mèmes attrayants sur le Fenix, ainsi que des périphériques personnalisés, vont être lancés dans l'espoir de générer des interactions plus intéressantes avec la génération Z et de créer un lien plus profond avec elle.

En outre, XPPen lance une nouvelle série de produits - la tablette graphique Artist Series (2e génération) - pour cette occasion spéciale. Cette nouvelle série est équipée d'un nouveau stylet à puce X3 dont la sensibilité IAF est dix fois supérieure à celle des générations précédentes. En d'autres termes, il suffit de 3 grammes de pression pour créer une œuvre exceptionnelle. Le nouveau stylet offre une présentation du trait plus naturelle et plus délicate, et surtout, des simulations tactiles parfaites des stylos et des crayons.

De plus, le concours de dessin XPPen, dont le thème est « Fenix & the Anywhere Door », bat son plein avec des prix fabuleux. Les gagnants seront récompensés par une toute nouvelle tablette graphique Artist Series (2e génération). Pour plus de détails et d'offres spéciales, veuillez consulter le site Site Internet officiel de XPPen .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1878970/EN.jpg

