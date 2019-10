Osklen, a marca brasileira de moda de novo luxo, lança a Black Edition, uma coleção com a tecnologia Stays Fresh da Polygiene

Segundo Oskar Metsavaht, fundador da Osklen e, atualmente, seu diretor de criação e estilo, "uma marca é identificada como luxuosa quando envolve os chamados valores nobres. Isso, no entanto, implica preocupação social e preservação dos recursos naturais para as próximas gerações".

A Osklen administra 53 lojas próprias e 22 franquias no Brasil, além de lojas em Nova York, Miami, Tóquio, Mykonos e Punta del Este, e das vendas on-line. Os produtos estarão nas lojas em outubro de 2019.

"A maneira da Osklen priorizar a preocupação social e a preservação dos recursos naturais está alinhada com a nossa estratégia de sustentabilidade de minimizar o uso de recursos e prolongar a vida útil das peças de vestuário. Por termos recentemente entrado no mercado brasileiro, a maior economia da América Latina, nosso foco está em adicionar, em breve, várias novas marcas de parceiros do Brasil", disse Ulrika Björk, diretora executiva da Polygiene.

A camiseta preta clássica da Osklen tem edição limitada da mais recente coleção da marca, a ASAP Forests. Confeccionada em e-cotton, uma malha de algodão cultivada no Brasil, com certificação de que a produção segue critérios sustentáveis de boas práticas sociais, ambientais e econômicas, a linha traz o design tradicional da camiseta e também uma nova visão da maneira de se vestir. As peças passam pelo tratamento "Polygiene" diretamente no tecido. A coleção recebeu ampla cobertura na mídia e, antes mesmo do lançamento, a Black Edition e a Polygiene foram mencionadas na Vogue Brasil, entre outras publicações.

Site: https://osklen.com/

https://www.osklen.com.br/

Sobre a Osklen

A OSKLEN é a expressão de um estilo de vida legítimo, definido pelo equilíbrio entre a vida urbana integrada à natureza, na qual orgânico e tecnológico, local e global, luxo e simplicidade são complementares. Design, arte e sustentabilidade compõem o universo da marca que representa a visão de "novo luxo", a associação de um produto de design com qualidade impecável e estética universal alinhada às práticas socioambientais sustentáveis.

A Osklen e a TESLA foram indicadas como "Future maker" (fabricantes do futuro) pela WWF Reino Unido. O compromisso com a sustentabilidade levou o fundador, Oskar Metsavath, a ser nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNESCO para a Cultura de Paz e Sustentabilidade.

Sobre a Polygiene

Líder mundial em tecnologias de controle de odores e de produtos que mantêm a sensação Fresh, a Polygiene trata roupas, produtos para o lar e têxteis para ajudar as pessoas a se manterem confiantes e com sensação de ficar Fresh, a lavar menos e a permitir que roupas e produtos durem mais. A empresa quer mudar a maneira como vê as roupas, de consumíveis rápidos a duráveis. Mais de 140 marcas globais de alto nível optaram por usar a marca Polygiene com seus produtos. A Polygiene está listada na plataforma Nasdaq First North Growth Market em Estocolmo, Suécia.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1009152/Osklen_Black_Edition.jpg

FONTE Polygiene Brasil

SOURCE Polygiene Brasil