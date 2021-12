OSL contrata Merrill Lynch e veterano da RBS Jeff Howard como líder de Desenvolvimento de Negócios e Vendas Institucionais para a América do Norte e obtém registro do FinCen MSB

Chicago, Illinois, 1 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A OSL, parte integral do BC Technology Group (código da ação: 863 HK), e líder em negociação de ativos digitais e software-as-a-service (SaaS), anunciou hoje que Jeffrey Howard assume o posto de Chefe de Desenvolvimento de Negócios e Vendas Institucionais para a América do Norte. Além disso, a OSL obteve o registro de Money Services Business (MSB) da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Jeffrey Howard é um veterano do mercado norte-americano, no qual atuou por mais de 25 anos na indústria de corretagem e derivativos.

"Estamos entusiasmados em receber Jeff na família OSL durante nossa jornada de expansão nos Estados Unidos e Canadá", disse o Líder da OSL nas Américas, Fernando Martinez. "Sua experiência com clientes institucionais em mercados regulados será para nós um grande ativo a fomentar nossa rápida trajetória de crescimento na região."

Jeff Howard foi diretor-gerente e chefe global de serviços prime no Royal Bank of Scotland (RBS), onde era responsável pela a supervisão dos derivativos listados, da área de clearing, de swaps de balção (over-the-counter), do serviço prime para FX, corretagem e taxas de juros. Enquanto estava na RBS, atuou como membro do conselho da Futures Industry Association (FIA) nos Estados Unidos, e da Futures & Options Association (FOA) na Europa.

Howard também trabalhou na Merrill Lynch por mais de 15 anos, onde ocupou vários cargos seniores, incluindo o de diretor gerente e chefe do área de Futuros e Opções do banco nas Américas, que incluiu a unidade da Comissão de Futuros (FCM) regulamentada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Mais recentemente, Jeff Howard foi sócio-gerente e fundador da Salveo Capital, uma empresa de capital de risco institucional com sede em Chicago e focada na indústria de cannabis regulada.

"Tendo vindo de uma longa jornada nos mercados tradicionais regulados, a OSL claramente se destacou para mim como uma empresa visionária e líder global em prime brokerage para digital assets e pelo o seu produto de SaaS", disse Jeff Howard. "Seu compromisso em cumprir as regulações e garantir a segurança das transações são para mim os principais diferenciais e elementos importantes de seu sucesso até o momento. É com grande entusiasmo que me junto à empresa e estou ansioso para conduzir sua estratégia vencedora em toda a América do Norte".

O registro MSB do Departamento do Tesouro dos EUA é necessário para que uma empresa possa oferecer um negócio de ativos digitais seguro e regulado aos seus clientes nos Estados Unidos. Desde a sua fundação, a OSL direciona seus serviços a investidores institucionais e profissionais, e segue os melhores padrões e práticas de know your client (KYC), prevenção de lavagem de dinheiro (anti money laundering - AML) e práticas de supervisão de mercado em seus negócios globais.

Em julho deste ano, a OSL lançou sua corretora líder de mercado nas Américas, cujas operações incluem execução eletrônica e OTC, empréstimo de moedas, introdução de capital e acesso a carteiras de liquidez de ativos digitais. Desde seu lançamento, o volume de negócios de clientes de prime brokerage na América do Norte aumentou significativamente, representando mais de 40% do volume global da OSL Americas.

Sobre a OSL e BC Technology Group

A OSL é a primeira e única plataforma de ativos digitais segurada e com licença SFC, fornecendo serviços de corretagem, custódia, exchange e SaaS para clientes institucionais e investidores profissionais.

A OSL Americas oferece uma corretora prime líder de mercado, incluindo execução eletrônica e de balcão, empréstimos de moedas, e acesso a pools de liquidez de ativos digitais. Também fornece seu serviço de SaaS de ativos digitais para clientes institucionais em toda a região.

Os serviços de negociação de balcão (OTC) da OSL Americas e de negociação eletrônica via RFQ/API oferecem acesso à liquidez de mercado incomparável com total privacidade, eficiência de capital e cotações de preços garantidas. Cada negociação é conduzida e executada diretamente com o cliente, sem o efeito de slippage ou de descoberta de preço. Isso garante transações instantâneas e seguras com liquidação quase imediata.

O BC Group e a plataforma OSL tem permitido a adoção institucional à classe de ativos digitais, estabelecendo um padrão global de desempenho, segurança e conformidade.

Para mais informações: bc.group e osl.com .

