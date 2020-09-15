Основатели Jet It учреждают международную компанию JetClub

JetClub получит еще два HondaJet, доведя общую численность своего авиапарка до 7 реактивных самолетов

ГРИНСБОРО, шт. Северная Каролина, 15 сентября 2020 г. /PRNewswire/ --

В 2018 году два бывших руководителя отдела продаж компании Honda Aircraft — Гленн Гонсалес (Glenn Gonzales) и Вишаль Хайермат (Vishal Hiremath) — основали компанию Jet It с целью преодоления разрыва между частными чартерными рейсами и невероятно дорогостоящими услугами частных авиакомпаний.

Expanding Worldwide Private Aviation: Jet It offers hybrid ownership in North America while JetClub offers membership in Southeast Asia and India, and hybrid co-ownership in Europe.

Услуги, предлагаемые авиакомпанией Jet It, созданной авиаторами, привлекают к себе неосвоенный сегмент рынка, поддерживая в нем высокий уровень спроса.

Уже за первый полный календарный год своей деятельности компания Jet It продемонстрировала феноменальный рост. Jet It является крупнейшим эксплуатантом самолетов типа HondaJet в Северной Америке, который до конца года планирует увеличить численность своего авиапарка до двузначного уровня. Компания начала свою деятельность в 2018 году, когда ее штат насчитывал всего 3 сотрудников, включая двух учредителей; сейчас его численность уже превысила 50 человек.

Теперь соучредители компании Гонсалес и Хайермат движутся по пути расширения своей международной деятельности, создав для этой цели компанию JetClub. С поставкой первого JetClub HondaJet на этой неделе их новейшая гибридная модель появляется в Европе и Азии. Помимо внедрения новой услуги частной авиации JetClub владельцам Jet It, совершающим международные перелеты, будет предоставлен доступ к регулярным каналам обслуживания в Европе и Азии. Такой же доступ с возможностью использования частных самолетов получат члены JetClub, летающие в Северную Америку. Конечная цель — создание двух компаний авиационного обслуживания «под ключ».

JetClub обслуживает клиентов из Юго-Восточной Азии и Индии, предоставляя им услуги частных перевозок как членам клуба и предлагая услугу совладения воздушными судами гибридного типа клиентам в Европе. JetClub обеспечит физическим и юридическим лицам по доступным ценам возможность перемещения между домом и работой в пределах своих регионов с доступом к воздушным судам, выполняющим перевозки по всему миру, при поездках в другие регионы. К середине 2021 года JetClub планирует вести свою деятельность по всей территории Юго-Восточной Азии и Европы.

«Добившись успеха и позитивного отношения к Jet It в Северной Америке, мы посчитали, что сможем войти в число мировых лидеров, предоставляющих доступные возможности частных перевозок, а создание JetClub является очередным шагом к достижению этой цели», ‒ рассказывает г-н Хайермат.

Г-н Гонсалес добавляет: «Мы планируем повторить успех Jet It в Европе и Азии, обеспечивая тот высокий уровень качества обслуживания клиентов, благодаря которому мы приобрели свою известность. Члены/владельцы клуба могут обращаться в нашу международную консьерж-службу, и мы займемся организацией перевозок, которые потребуются им во время поездок по этим регионам. В некоторых странах, не имеющих наземной инфраструктуры бизнес-авиации или частных терминалов, мы будем предоставлять имеющиеся у нас наземные VIP-сервисы, которые обеспечивают прохождение наших пассажиров через пункты паспортного контроля и терминалы аэропортов».

Видео ‒ https://mma.prnewswire.com/media/1273802/IMG_7167__1.mp4

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http://www.gojetit.com



SOURCE Jet It; JetClub