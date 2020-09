Os fundadores da Jet It lançam a empresa internacional JetClub

GREENSBORO, Carolina do Norte, 15 de setembro de 2020 /PRNewswire/ --

Dois ex-executivos de vendas da Honda Aircraft, Glenn Gonzales e Vishal Hiremath, criaram a Jet It em 2018 com o objetivo de preencher a lacuna entre voos charter particulares e serviços de aviação privada exorbitantemente caros.

Expansão da aviação privada mundialmente: a Jet It oferece propriedade híbrida na América do Norte enquanto a JetClub oferece filiação no sudoeste da Ásia e Índia, e copropriedade híbrida na Europa.

Como uma empresa de aviação construída por aviadores, as ofertas da Jet It atraem um nicho de mercado mal atendido, mantendo-a em alta demanda.

Somente no seu primeiro ano completo de operações, o crescimento da Jet It foi fenomenal. A empresa é a maior operadora de frota de HondaJets da América do Norte e está prestes a aumentar sua frota para dois dígitos antes do final do ano. A empresa foi criada em 2018 com três funcionários, incluindo os dois fundadores, e agora tem mais de 50.

No momento, os co-fundadores Gonzales e Hiremath estão se voltando para uma expansão internacional com o lançamento do JetClub. Com a entrega do primeiro HondaJet da JetClub esta semana, seu modelo híbrido inovador chega à Europa e à Ásia. Além de apresentar um novo serviço de aviação privada, a JetClub fornece acesso consistente na Europa e na Ásia para proprietários da Jet It que estejam viajando para o exterior. O mesmo acesso e disponibilidade de jato particular estarão disponíveis para os membros da JetClub em viagem para a América do Norte. O objetivo final -- criar dois serviços de aviação prontos para o uso.

A JetClub está atendendo ao sudoeste da Ásia e Índia como um serviço particular de viagens baseado em associação e está oferecendo um serviço híbrido de co-propriedade para a Europa. A JetClub permitirá que os indivíduos e as empresas viagem de forma econômica dentro de suas regiões, tendo acesso a uma frota mundial quando viajarem para outras regiões. A JetClub espera operar em todo o sudoeste da Ásia e na Europa até meados de 2021.

Hiremath diz, "Após experimentar o sucesso e uma recepção positiva da Jet It na América do Norte, acreditamos que poderíamos criar um líder global em soluções acessíveis de viagens particulares, e o lançamento da JetClub é o próximo passo em direção a esse objetivo."

Gonzales acrescentou, "Pretendemos replicar o sucesso da Jet It na Europa e Ásia com o mesmo elevado nível de excelência em atendimento ao cliente pelo qual somos conhecidos. Os membros/proprietários podem ligar para o nosso atendimento internacional e providenciaremos transporte enquanto viajam por essas regiões. Em alguns países, onde não há FBOs ou terminais privados, teremos os nossos serviços VIP local à disposição para conduzir nossos passageiros até a imigração e os terminais do aeroporto."

