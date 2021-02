Osobiste podejście NCCN do poprawy jakości opieki onkologicznej na świecie w ramach przygotowań do Światowego Dnia Walki z Rakiem

- Stowarzyszenie non-profit, które stworzyło standardy opieki onkologicznej będące złotym standardem, dzieli się osobistymi historiami związanymi z chorobami nowotworowymi, które stanowią inspirację dla wielu osób w organizacji;

- Globalna społeczność onkologiczna rozważa wpływ COVID-19 na opiekę onkologiczną w ciągu ostatniego roku.

PLYMOUTH MEETING, Pensylwania, 4 lutego 2021 r. /PRNewswire/ -- Organizacja National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN®) zrzeszająca czołowe ośrodki onkologiczne w Stanach Zjednoczonych łączy ludzi i organizacje z całego świata, aby 4 lutego każdego roku świętować Światowy Dzień Walki z Rakiem. Światowy Dzień Walki z Rakiem 2021 ma na celu uczczenie odwagi i osiągnięć osób zmagających się z rakiem oraz ich rodzin, a także opiekunów, świadczeniodawców opieki zdrowotnej, badaczy, rzeczników i wolontariuszy oraz wzywa wszystkich do dołączenia do dzieła ratowania życia osób dotkniętych tą chorobą. Działaniom związanym ze Światowym Dniem Walki z Rakiem 2021 przewodzi Międzynarodowa Unia Walki z Rakiem ( UICC), której NCCN jest członkiem. Temat przewodni „I am and I will (Jestem i będę)" wyraża niesamowitego ducha i silę społeczności pacjentów onkologicznych. W tym roku pracownicy NCCN wzięli udział w 21-dniowym wyzwaniu, którego celem było poznanie osobistych historii członków zespołu poświęconych bezpośredniemu wpływowi choroby nowotworowej na ich życie.

„Wytyczne NCCN to nie tylko uznany standard postępowania klinicznego i strategia opieki onkologicznej oraz najdokładniejsze i najczęściej aktualizowane wytyczne w zakresie praktyki klinicznej dostępne w tym obszarze medycyny – wyrażają one również, w jaki sposób my sami i nasi najbliżsi chcieliby być traktowani – wyjaśnił Robert W. Carlson, dyrektor generalny NCCN. - Wytyczne NCCN i związane z nimi zasoby tworzą multidyscyplinarne zespoły czołowych ekspertów ds. poszczególnych rodzajów nowotworów przy wsparciu naszego pełnego zaangażowania zespołu. Pomaganie pacjentom w poprawie jakości ich życia to coś więcej niż praca – to powołanie. Jest to najlepiej widoczne w wielu osobistych historiach, jakimi członkowie naszego zespołu podzielili się w ramach wyzwania na Światowy Dzień Walki z Rakiem".

Wytyczne NCCN dotyczące praktyki klinicznej w onkologii (Wytyczne NCCN®) to bezpłatne zasoby, które pomagają podnosić standardy opieki onkologicznej na całym świecie. Oparte na dowodach i powstałe w wyniku konsensusu zalecenia mają zapewnić, aby wszyscy pacjenci otrzymywali świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, leczenie i wsparcie, które najskuteczniej prowadzi do optymalnych wyników. W 2020 r. wytyczne zostały pobrane na świecie ponad 11,7 milionów razy. Wytyczne NCCN® obecnie obejmują 79 różnych tematów i są dostępne w różnych w formach w 50 różnych językach.

W ciągu ostatniego roku NCCN pracowało również nad utrzymaniem wysokiej jakości i zoptymalizowaniem opieki onkologicznej w czasie trwającej pandemii COVID-19. W ramach prac przygotowano zasady szczepienia osób z chorobami nowotworowymi, stworzone w ramach współpracy wielu organizacji oświadczenie dotyczące istotności wznowienia bezpiecznych badań przesiewowych i leczenia onkologicznego zgodnie z zaleceniami, najlepsze praktyki w zakresie ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniem oraz zmodyfikowane informacje na temat leczenia i opieki podtrzymującej.

Dr Cary Adams, dyrektor generalny UICC, powiedział: „COVID-19 wpłynął na leczenie nowotworów na świecie, a odpowiedź ze strony społeczności onkologicznej była niesamowita, wręcz heroiczna. W tym roku szczególnie należy uczcić ich osiągnięcia w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem. W 2021 r. powinniśmy przenieść akcent naszych wspólnych działań na wyzwania długoterminowe, jakie niosą ze sobą choroby nowotworowe dla każdego kraju na świecie. Musimy skuteczniej zapobiegać, wcześniej diagnozować i zapewniać wszystkim pacjentom onkologicznym dostęp do wysokiej jakości leczenia, jakiego potrzebują".

Więcej na temat kampanii NCCN „Get personal" na stronie NCCN.org/WCD. Więcej o działaniach NCCN związanych z pandemią COVID-19 na stronie NCCN.org/covid-19. Informacje na temat prac NCCN na rzecz poprawy opieki onkologicznej na całym świecie: NCCN.org/global. Dołącz do konwersacji online za pomocą hashtagu #NCCNGlobal.

