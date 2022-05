OSRAM lança auxiliares de partida para uso pessoal

Com tecnologia de lítio-cobalto, os auxiliares de partida são compactos e leves. Para facilitar o armazenamento no porta-luvas do carro, os dois modelos acompanham uma bolsa prática.

Pensando na visualização à noite ou em áreas escuras, as ferramentas possuem uma luz LED brilhante, que funciona como uma lanterna. Outro atributo que facilita a vida dos motoristas é a conexão USB, que faz com que as baterias funcionem, também, como carregadores portáteis para smartphones, câmeras e tablets.

Segurança garantida

Além de práticos e modernos, os auxiliares de partida OSRAM possuem tecnologia com alta eficácia em segurança que evitam danos como, por exemplo, reversão de polaridade, superaquecimento ou curto-circuito.

"Devido à pandemia, os carros têm ficado mais tempo desligados e, com isso, é comum a partida do carro falhar. Outra situação muito habitual é o esquecimento do rádio e da iluminação interna do carro acesa, condições que desperdiçam energia e fazem com que a bateria acabe, principalmente, em carros mais antigos, já que não possuem desligamento automático. Nesse momento, sabemos que contar com a presença dos auxiliares de partida é fundamental para recarregar a bateria do veículo rapidamente sem ajuda de terceiros. Por isso, estamos muito orgulhosos em desenvolver o Auxiliar de Partida 200 e Auxiliar de Partida 300, ferramentas que aliam inovação, qualidade e segurança para todos os consumidores", comemora Murilo Karas, gerente nacional de vendas AFTM da OSRAM.

A linha pode ser encontrada em lojas de acessórios automotivos ou na loja virtual https://loja.osram.com.br/ , com valor estimado de:

BATTERYstart 200 – R$ 802,50

BATTERYstart 300 – 1187,50

Sobre ams e OSRAM

O grupo ams OSRAM, incluindo as empresas listadas ams AG como controladora e OSRAM Licht AG, é um líder global em soluções ópticas. Ao adicionar inteligência à luz e paixão à inovação, enriquecemos a vida das pessoas. Isso é o que queremos dizer com Sensing is Life.

Com mais de 110 anos de história combinada, nosso core business é definido pela imaginação, profundo conhecimento de engenharia e a habilidade de fornecer capacidade industrial global em sensores e tecnologias de luz. Criamos inovações diferenciadas que permitem que nossos clientes nos setores de consumo, automotivo, de saúde e industrial mantenham sua vantagem competitiva. Dessa forma, impulsionamos a inovação que melhora significativamente a qualidade de vida em termos de saúde, segurança e comodidade, ao mesmo tempo que reduz o impacto no meio ambiente.

Nossos cerca de 30 mil funcionários em todo o mundo se concentram na inovação em detecção, iluminação e visualização para tornar as viagens mais seguras, o diagnóstico médico mais preciso e os momentos diários de comunicação em uma experiência mais rica. Nosso trabalho cria tecnologia para aplicações inovadoras, o que se reflete em mais de 15mil patentes concedidas e aplicadas. Com sede em Premstaetten / Graz (Áustria) e co-sede em Munique (Alemanha), o grupo alcançou mais de US $ 5 bilhões em receitas combinadas em 2020 (pró-forma).

ams AG é uma empresa listada na SIX Swiss Exchange (ISIN: AT0000A18XM4). OSRAM Licht AG permanece uma empresa listada no mercado XETRA na Alemanha (ISIN: DE000LED4000).

Para mais informações, acesse https://ams-osram.com

ams é uma marca registrada da ams AG. Além disso, muitos de nossos produtos e serviços são marcas registradas ou registradas do ams Group. Todos os outros nomes de empresas ou produtos mencionados aqui podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. As informações fornecidas neste press release são precisas no momento da publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Observação: A marca ams é propriedade da ams AG, a marca OSRAM é propriedade da OSRAM GmbH. O grupo ams e o grupo OSRAM estão em processo de integração. A combinação da marca ams e OSRAM não representa uma nova marca. Este é um símbolo visual da união das duas empresas, representando a aspiração do nosso futuro grupo unido.

FONTE OSRAM

