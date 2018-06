Ostara et Krevox s'associent pour construire une installation de récupération d'éléments nutritifs dans l'usine de traitement des eaux usées de Cielcza afin de réduire le phosphore et protéger la mer Baltique

« Ce projet sera le premier de ce genre en Pologne, et il servira de modèle pour d'autres stations de traitement des eaux confrontées à des limites de plus en plus sévères pour l'émission de phosphore. L'installation de Cielcza maximisera à la fois la récupération d'énergie sous forme de biogaz et la récupération d'éléments nutritifs sous forme d'engrais de haute valeur. Elle fera appel à une technologie des plus sophistiquées sur le marché actuel, aussi efficace que rentable, » a expliqué Tadeusz Krezelewski, président de Krevox.

« Nous sommes très fiers que notre partenariat avec Krevox fournisse une solution économique et évolutive vis-à-vis de l'environnement dans le but de restaurer la santé écologique de la mer Baltique. Il contribuera également à la réduction de l'empreinte phosphorique par l'usine de traitement des eaux usées de Cielcza, » a jouté Dan Parmar, président-directeur général d'Ostara. « Nous avons hâte de commencer nos travaux conjoints pour construire cette usine qui servira de modèle pour d'autres stations de traitement des eaux usées sur l'ensemble de la région de la Baltique. »

Le phosphore est considéré comme un facteur important contribuant à la pollution due aux éléments nutritifs entrant dans les cours d'eau à partir de multiples sources comme les stations de traitement d'eux usées. Le phosphore dans les voies d'eau provoque la croissance et la prolifération d'algues. Ceci engendre une situation toxique que l'on appelle eutrophisation et qui détruit la vie aquatique de même que l'agrément récréatif associé à ces cours d'eau.

La mer Baltique est touchée par l'un des niveaux d'eutrophisation les plus élevés du globe. Des programmes comme le Baltic Sea Action Plan (BSAP, plan d'action pour la mer Baltique) de la Convention pour la protection du milieu marin de la mer Baltique (HELCOM) ont pour objectif ambitieux de restaurer d'ici 2021 l'état écologique du milieu marin dans la Baltique, où la Pologne doit en conséquence réduire de 8 760 tonnes ses émissions de phosphore.

Le système Ostara de récupération d'éléments nutritifs mis en œuvre à la STP de Cielcza concernera environ 50 000 personnes dans la région de Jarocin au centre de la Pologne. La technologie d'Ostara aidera la STP de Cielcza à accroître son efficacité opérationnelle en empêchant la formation de struvite (concrétion s'accumulant dans les tuyaux à cause d'un excès en nutriments) et en récupérant le phosphore grâce au processus écologique d'Ostara. Un engrais de haute valeur, vendu sous le nom de Crystal Green® sera produit à la STP de Cielcza dès que l'exploitation entrera en phase commerciale.

Crystal Green protègera davantage le milieu marin de la Baltique grâce à son mode d'action unique « Root-Activated™ » (activé par les racines) libérant les éléments nutritifs en fonction de la demande racinaire. Ceci améliore l'absorption par les cultures et réduit de façon significative le lessivage et le ruissellement dans les cours d'eau voisins.

Krevox prévoit de s'associer avec Ostara pour construire de nombreuses installations dans la région de la Baltique. Plus spécifiquement en Pologne dans le cadre du BSAP, le pays a accepté le plus grand objectif de limitation des éléments nutritifs, à savoir 57 pour cent, car une pression croissante se manifeste pour lutter contre les zones mortes provoquées par les déversements intensifs de phosphore dans la mer Baltique.

À propos d'Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. et de Crystal Green :

Ostara contribue à protéger de précieuses ressources hydriques en modifiant la façon dont les villes autour de monde gèrent les éléments nutritifs dans les cours d'eau. La technologie Pearl® de la Société récupère au niveau des stations de traitement des eaux usées des municipalités et des industries le phosphore et l'azote afin de les transformer en Crystal Green®, engrais écologique de haute valeur. Le procédé réduit considérablement les coûts de gestion des nutriments et aide les stations à répondre à des limites de plus en plus sévères pour les effluents tout en augmentant leur fiabilité d'opération. Crystal Green est le premier engrais granulé à libération contrôlée à fournir un complexe phosphore-azote-magnésium 'Root-Activated'™ (5-28-0 avec 10% Mg). Un réseau mondial de malaxeurs et de distributeurs assure sa commercialisation auprès des producteurs des secteurs de la pelouse artificielle, de l'horticulture et de l'agriculture. Son mode d'action unique Root-Activated™ améliore les rendements des cultures, renforce les performances des pelouses et réduit significativement le lessivage et le ruissellement, protégeant ainsi les réseaux hydriques contre la pollution due aux éléments nutritifs. Ostara exploite de nombreuses installations à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour davantage d'informations, visitez ostara.com et http://www.crystalgreen.com.

À propos de Krevox :

Krevox a été fondée en 1990 lorsque la Pologne est entrée dans une ère de grands changements. La prise de conscience qu'une eau propre serait une garantie de progrès rapides en matière de civilisation, de société et d'économie est devenue manifeste pour le citoyen en tant qu'individu, de même que pour les représentants des pouvoirs publics locaux et des autorités nationales. L'accession de la Pologne à l'Union européenne a imposé un alignement sur des normes concernant les paramètres de l'eau traitée ; ceci a en même temps facilité l'utilisation de ressources financières pour la modernisation des installations et la construction de nouvelles infrastructures dans le secteur du traitement des eaux et des eaux usées sur l'ensemble du pays. Nos partenaires apprécient que Krevox propose systématiquement les meilleures technologies du monde pour les adapter aux besoins et attentes au niveau local. La mise en œuvre en plus de 30 ans de plus de 260 installations de traitement des eaux pour les villes, les industries et les hôpitaux représente un accomplissement extraordinaire à l'échelle de l'Europe. Une liste sans rivale de références s'accompagnant de nombreux prix nationaux et étrangers fait de Krevox un leader en Europe de la fourniture de technologies pour le traitement des eaux et garantit une qualité des plus élevées.

