OTC Markets byder Atlantic Sapphire ASA velkommen til OTCQX

NEW YORK, 15. januar 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operator på finansielle markeder for 11.000 amerikanske og globale værdipapirer, har i dag oplyst, at Atlantic Sapphire ASA (Oslo Børs: ASA;OTCQX: AASZF), en virksomhed, der er pioner inden for holdbar Bluehouse® (landbaseret) lakseopdræt i Miami i USA, er blevet godkendt til at blive handlet på OTCQX® Best Market.

Atlantic Sapphire ASA begynder at blive handlet på OTCQX under symbolet "AASZF." Amerikanske investorer kan finde gældende finansielle meddelelser og Real-Time Level 2-angivelser for selskabet på www.otcmarkets.com .

Notering på OTCQX Market giver selskaber effektiv, omkostningseffektiv adgang til de amerikanske kapitalmarkeder. For selskaber, der er noteret på en international børs, som er kvalificeret, gør strømlinede markedsstandarder disse i stand til at bruge deres rapportering på hjemmemarkedet til at gøre denne tilgængelig i USA. For at kvalificere sig til OTCQX skal selskaberne overholde høje finansielle standarder, følge de højeste standarder inden for corporate governance og vise, at man overholder gældende børslovgivning.

"Stort tillykke til Atlantic Sapphire ASA med at de har kvalificeret sig til OTCQX Best Market," siger Joe Coveney, vicedirektør for selskabsydelser hos OTC Markets Group. "Vi er glade for at støtte innovative internationale iværksættervirksomheder, der søger at øge gennemsigtigheden og give bedre adgang til finansielle oplysninger og handel for amerikanske investorer. Sideordnet handel på OTCQX i USA vil gøre Atlantic Sapphire ASA, som er noteret på Oslo Børs, i stand til at diversificere sin investorbase og til at udvide sit globale engagement endnu mere."

Johan E. Andreassen, koncernchef for Atlantic Sapphire ASA, siger: "Siden den første høst i USA i september 2020, har vores Bluehouse-laks udvidet sit aftryk i detailhandlen til flere end 1.000 salgssteder. Flere og flere butikker kommer til på nettet, samtidig med at vi fortsætter med at udvide vores produktion mod vores mål for 2031 på en høst på 220.000 tons (cirka en 1 milliard måltider med laks årligt). Atlantic Sapphires banebrydende, innovative teknologi og akvakultur giver et sundt produkt, der hjælper med at eliminere de bekymringer i forhold til miljøet, som forbindes med konventionelt havbaseret lakseopdræt. Bluehouse-laksen har en lækker mild smag, opdrættes uden antibiotika eller skadedyrsbekæmpelse i en vandkilde, der er fri for mikroplast. Som verdens største landbaserede laksopdrætsvirksomhed med vores primære aktiviteter i USA, er vi begejstrede for at være noteret på et amerikansk marked og for at kunne udvide vores investorbase yderligere, når vi ekspanderer vores aktiviteter."

Arctic Securities LLC fungerede som sponsor for selskabet på OTCQX.

Om Atlantic Sapphire ASA

Atlantic Sapphire er en pioner inden for Bluehouse® (landbaseret) lakseopdræt lokalt og globalt inden for transformation af proteinproduktion. Atlantic Sapphire har drevet sit innovationscenter i Danmark siden 2011 med et stærkt fokus på forskning og udvikling og innovation for at udstyr virksomheden med teknologi og procedurer, der gør virksomheden i stand til at opskalere sin produktion kommercielt på slutmarkeder tæt på forbrugerne.

I USA har virksomheden siden 2010 arbejdet på at identificere skaffe tilladelser til den ideelle placering for Bluehouse®-opdræt Miami i Florida. Virksomheden har færdiggjort bygningen af sin fase 1, som forventes at give en høst på cirka 10.000 tons laks årligt og har gennemført sin første kommercielle høst i USA i september 2020. Virksomheden har også sikret sig nøgletilladelser i USA til at producere på til 90.000 tons på faciliteten og har en målsætning om en høst i 2031 på 220.000 tons.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver the OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 11.000 amerikanske og globale værdipapirer. Gennem OTC Link® ATS og OTC Link ECN forbinder vi en mangesidigt netværk af børsmæglere og handlere, der levere likviditet og udførelse af finansielle operationer. Vi gør investorerne i stand til enkelt at handle hos den mægler, man ønsker, og gør selskaberne i stand til at forbedre kvaliteten af den information, som er tilgængelig for investorerne.

For at lære mere om hvordan vi skaber bedre informerede og mere effektive markeder, besøg www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerede ATS'er der drives af OTC Link LLC, medlem af FINRA/SIPC.

Tilmeld dig OTC Markets RSS Feed

Mediekontakt:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1394985/Newly_Trading_Logo.jpg

Related Links

http://www.otcmarkets.com



SOURCE OTC Markets Group Inc.