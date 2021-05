OTC Markets Group franchit une nouvelle étape avec l'arrivée de 500 entreprises sur le marché OTCQX

NEW YORK, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM), opérateur des marchés financiers OTCQX®, OTCQB® et Pink® pour 11 000 titres américains et mondiaux, a annoncé aujourd'hui que le marché OTCQX a atteint le cap des 500 sociétés avec l'ajout de sa première société danoise, Astralis A/S (OMX : ASTGRP;OTCQX : ASGRF), au marché OTCQX.

Avec dix membres fondateurs à l'origine, le marché OTCQX représente aujourd'hui un large éventail de leaders industriels de toutes tailles, industries et secteurs. Qu'il s'agisse de banques communautaires américaines établies et axées sur les investisseurs, de sociétés versant des dividendes ou de classes d'actifs innovantes et émergentes, les sociétés négociant sur l'OTCQX se distinguent par l'excellence de leurs opérations et partagent l'engagement d'offrir à leurs investisseurs une expérience de négociation de premier ordre.

« Nous tenons à remercier notre communauté d'émetteurs OTCQX qui nous ont rejoints dans cette aventure et dont l'engagement à faire preuve des plus hauts niveaux de transparence continue de trouver un écho et de maximiser la visibilité des investisseurs », a déclaré Jason Paltrowitz, vice-président exécutif des services aux entreprises chez OTC Markets Group. « C'est avec humilité que nous accueillons ce groupe impressionnant de 500 sociétés de l'OTCQX et nous sommes impatients de continuer à répondre à leurs besoins sur le marché, tout en accueillant fièrement de nouveaux émetteurs dans les années à venir. »

Un instantané des 500 sociétés de l'OTCQX

Elles ont négocié un volume global de 91 milliards de dollars en 2020.

Représente une capitalisation boursière totale de 1,7 trillion de dollars

Une croissance de 36 % du volume en dollars par titre depuis 2009

Comprend des entreprises de plus de vingt-quatre pays

Composé de 95 banques communautaires.

Les petites, moyennes et grandes entreprises, y compris celles qui passent d'un de nos marchés à un autre, continuent de tirer parti de l'OTCQX pour se faire une place sur les marchés financiers, en bénéficiant d'une réduction des coûts et de la complexité, sans compromettre l'expérience ou la valeur pour leurs actionnaires. En tant que passerelle mondiale pour les entreprises internationales, le marché OTCQX rationalise les exigences qui suppriment les restrictions de négociation et les exigences d'inscription en bourse faisant double emploi, ce qui les aide à obtenir une plus grande visibilité et une évaluation équitable sur le marché public américain.

À propos de OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM) exploite l'OTCQX® Best Market, l'OTCQB® Venture Market et le Pink® Open Market pour 11 000 titres américains et mondiaux. Grâce à OTC Link® ATS et OTC Link ECN, nous connectons un réseau diversifié de courtiers-négociants qui fournissent des services de liquidité et d'exécution. Nous permettons aux investisseurs de négocier facilement par l'intermédiaire du courtier de leur choix et donnons aux entreprises les moyens d'améliorer la qualité des informations disponibles pour les investisseurs.

OTC Link ATS et OTC Link ECN sont des ATS réglementés par la SEC, gérés par OTC Link LLC, membre de la FINRA/SIPC.

