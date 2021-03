OTC Markets Group toivottaa LeoVegas AB:n tervetulleeksi OTCQX-markkinoille

NEW YORK, 26. maaliskuuta 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), 11 000 yhdysvaltalaisten ja globaalien arvopaperien rahoitusmarkkinoiden operaattori ilmoitti tänään, että LeoVegas AB (Nasdaq STO: LEO;OTCQX: LEOVF), globaali pelioperaattori on hyväksytty kaupankäyntiin OTCQX® Best Market -kauppapaikalle.

Kaupankäynti LeoVegas AB:n osakkeillaOTCQX:ssa alkaa "LEOVF"-merkillä. Yhtiön viimeisimmät taloudelliset tiedot ja reaaliaikaiset 2. tason tarjoukset ovat saatavilla yhdysvaltalaisille sijoittajille osoitteessa www.otcmarkets.com .

Listautuminen OTCQX-markkinoille on tärkeä askel yhtiöille, jotka haluavat tarjota yhdysvaltalaisille sijoittajilleen mahdollisuuden läpinäkyvään kaupankäyntiin yhtiön osakkeilla. Pätevään kansainväliseen pörssiin listatut yhtiöt voivat hyödyntää virtaviivaisia kauppakäytäntöjä ja hyödyntää kotimarkkinoiden tiedotusta myös Yhdysvalloissa. Jotta yhtiö voi liittyäOTCQX:ään, sen on täytettävä korkeat taloudelliset vaatimukset, noudatettava omistajaohjauksen parhaita käytäntöjä ja osoitettava noudattavansa sovellettavaa arvopaperilainsäädäntöä.

"Nykyisin noin 12 % osakkeenomistajistamme sijaitsee Yhdysvalloissa, ja olemme panneet merkille LeoVegasiin yhtiönä ja sijoituskohteena kohdistuvan kiinnostuksen kasvun. Listautuminen OTCQX-markkinoillekin tuo meidät lähemmäksi yhdysvaltalaisia pääomasijoittajia, minkä myötä hekin voivat liittyä kasvutarinaamme. Toivotan tervetulleiksi kaikki uudet osakkeenomistajat, joita tämä tuo mukaan", Gustaf Hagman, LeoVegas-konsernin toimitusjohtaja sanoo.

Yhtiön OTCQX-suosittelijana toimi B. Riley Securities, Inc.

LeoVegas AB

LeoVegasin visiona ja tavoitteena on olla kasinoiden kuningas. Maailmanlaajuinen konserni LeoVegas Mobile Gaming Group tarjoaa kasino-, live kasino-, bingo- ja urheiluvedonlyöntipelejä. Emoyhtiö LeoVegas AB (oyj.) sijaitsee Ruotsissa, ja sen toiminnot sijaitsevat pääasiassa Maltalla. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Stockholm -pörssiin. www.leovegasgroup.com

LeoVegas on perustettu vuonna 2011, ja se on maailmanlaajuinen pelioperaattori, jolla on kahdeksan paikallista pelilisenssiä, ja mobiilikasinopelien markkinajohtaja Pohjoismaissa ja Euroopassa. Yhtiön liiketoimintaideana on tarjota vastuullisesti mahdollisimman hyviä pelielämyksiä mobiililaitteilla tuotekehityksen ja vetoavan brändin avulla.

OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) hallinnoi OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market ja Pink® Open Market -pörssejä 11 000 arvopaperille Yhdysvalloissa ja muualla. Yhdistämme OTC Link® ATS:n ja OTC Link ECN:n kautta laajan verkoston välittäjä-jälleenmyyjiä, jotka tarjoavat likviditeetti- ja toteutuspalveluita. Avullamme sijoittavat voivat käydä kauppaa haluamansa välittäjän kautta helposti, ja autamme yhtiöitä parantamaan sijoittajille tuotettavan tiedon laatua.

Lue lisää siitä, miten luomme parempaan tietoon perustuvia ja tehokkaampia markkinoita, sivuillamme www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS ja OTC Link ECN ovat SEC-säänneltyjä ATS-järjestelmiä, joita hallinnoi FINRA/SIPC-jäsen OTC Link LLC.

Mediayhteystiedot:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1394985/Newly_Trading_Logo.jpg

