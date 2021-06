OTC Markets Group välkomnar Aker Carbon Capture AS till OTCQX

NEW YORK, 8 juni, 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), aktör på finansiella marknader för 11 000 amerikanska och globala värdepapper meddeladeidag Aker Capture AS(Euronext Growth Oslo: ACC;OTCQX: AKCCF), ett dedikerat kolteknikföretag, har kvalificerat sig för handel på OTCQX® Best Market. Aker Carbon Capture AS uppgraderad till OTCQX från the Pink® market.

Aker Carbon Capture AS börjar handla på OTCQX under symbolen "AKCCF." Amerikanska investerare kan hitta aktuell, finansiell och Nivå 2-information för företaget på www.otcmarkets.com.

Uppgradering till OTCQX-marknaden är ett viktigt steg för företag som vill tillhandahålla en transparent handel åt sina amerikanska investerare. För företag noterade på en kvalificerad, internationell börs ger strömlinjeformade marknadsstandarder dem möjlighet att genom sin hemmamarknadsrapportering göra sin information tillgänglig i USA. För att kvalificera sig för OTCQX måste företag uppfylla höga finansiella standarder, följa bästa praxis för företagsstyrning och visa att man följer tillämpliga värdepapperslagar.

"Aker Carbon Capture blir idag ett av de första Euronext Growth Oslo-börsnoterade företagen som började korshandel i USA på OTCQX-marknaden", säger Jason Paltrowitz, vice VD för Corporate Services på OTC Markets Group. "OTCQX gör det möjligt för Euronext Growth Oslo-börsnoterade företag att göra sitt lokala Avslöjande lätt tillgänglig för amerikanska investerare och att skapa synlighet på den amerikanska marknaden. Det gläder oss att välkomna Aker Carbon Capture, ett dedikerat företag för koldioxidavskiljning, till vår premiummarknad. "

"Aker Carbon Captures framgångsrika offert på OTCQX-marknaden kommer att öka vår synlighet i USA: s investeringssamhälle när vi fortsätter att utöka vår aktieägarbas", säger Valborg Lundegaard, VD för Aker Carbon Capture AS. "Det är viktigare att företagets OTCQX-notering gör det möjligt för våra aktier att köpas och hållas i amerikanska dollar, vilket tar bort ett hinder för blivande investerare. När världen aktivt går för att minska utsläppen är vi glada att kunna ge investerare ett attraktivt sätt att investera i en renare framtid. "

Rose & Co. Capital Advisors, LLC fungerade som företagets OTCQX-sponsor.

Om Aker Carbon Capture AS

Aker Carbon Capture är ett dedikerat kolfångarföretag med lösningar, tjänster och teknologier som gör det möjligt för sina kunder att avsevärt minska koldioxidutsläppen i deras industrianläggningar. Vi betjänar en rad industrier med koldioxidutsläpp, inklusive cementavfall till energi, gas till energi och '' blå '' väte. Företaget har mer än två decennier av erfarenhet och teknikutveckling genom vår Legacy som en del av Aker Group.

Om OTC Markets Grupp Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market och Pink® Open Market för 11 000 amerikanska och globala värdepapper. Genom OTC Link® ATS och OTC Link ECN sammanför vi ett vitt förgrenat nätverk av mäklare och handlare som tillhandahåller likviditet och utförandetjänster. Vi underlättar för investerare att handla genom den mäklare de själva väljer och ger företag möjlighet att förbättra kvaliteten på den information som finns tillgänglig för investerare.

För att läsa mer om hur vi skapar mer informerade och effektivare marknader besök www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS och OTC Link ECN är SEC-reglerade ATS, som drivs av OTC Link LLC, medlem FINRA/SIPC.

