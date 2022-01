Otho S. A. Sprague Memorial Institute otorga una subvención de mentoría para estudiantes varones de medicina y odontología afrodescendientes y latinos del Instituto de Medicina de Chicago

CHICAGO, 17 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Otho S. A. Sprague Memorial Institute otorgó al Instituto de Medicina de Chicago (IOMC) una subvención de dos años destinada a desarrollar y administrar un programa de tutoría para estudiantes varones de medicina y odontología que sean afrodescendientes y latinos. El objetivo general del programa de mentoría es potenciar y apoyar a los estudiantes varones de medicina y odontología afrodescendientes y latinos para que logren un mayor éxito en la graduación, así como fomentar su participación en la atención de las comunidades menos favorecidas en el presente y tras su graduación. Queremos fomentar la promoción y la acción orientada a reducir las inequidades en salud y la prevención de enfermedades en Chicago.

El programa de redes y mentoría para estudiantes varones de medicina y odontología afrodescendientes y latinos es un programa basado en relaciones para estudiantes varones de medicina o odontología afrodescendientes y latinos que están matriculados en un programa acreditado de medicina u odontología. Este programa de mentoría pretende apoyar a estos estudiantes específicamente en el área de Chicago. En los últimos cinco años se ha registrado una disminución general de las tasas de graduación en esos respectivos grupos.

La presidenta del Instituto de Medicina de Chicago, Cheryl Rucker-Whitaker, MD, MPH, FACP, declaró: "El IOMC se complace en formar parte de esta iniciativa para apoyar a los estudiantes afrodescendientes y latinos de medicina y odontología. Estos futuros médicos y dentistas pueden ayudar a resolver los complejos problemas de la salud pública y la atención médica que enfrentan Chicago y sus comunidades".

Pronto podrá conocer más detalles.

El Otho S. A. Sprague Memorial Institute fue establecido en 1911 como una fundación sin fines de lucro cuya misión es trabajar en pos de "la investigación de la causa de las enfermedades y la prevención y el alivio del sufrimiento humano en la ciudad de Chicago. Tiene una sólida trayectoria de éxito.

El Instituto de Medicina de Chicago (IOMC), operativo desde 1915, es una organización independiente sin fines de lucro compuesta por líderes distinguidos en el campo médico que colaboran para mejorar la salud de la población. Aprovechando la experiencia de sus equipo diverso de miembros y otros líderes regionales, el IOMC aborda importantes cuestiones del ámbito de la salud a través de una serie de enfoques interdisciplinarios, entre los que se incluyen la educación, la investigación, la comunicación de información confiable y la participación de la comunidad. Con la salud pública como base, el IOMC está desarrollando nuevos programas y servicios orientados a satisfacer mejor las necesidades de sus miembros y de la comunidad de Chicago, los condados y el estado de Illinois. Es una organización sin fines de lucro 501c3. Visite www.iomc.org.

Para obtener más información, comuníquese con:

Institute of Medicine of Chicago

Deborah Hodges

312.709.2685

[email protected]

FUENTE The Institute of Medicine of Chicago

