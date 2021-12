Otodata anuncia aquisição da Wireless Applications Corporation (WACnGO)

Fundada em 2008, a Otodata oferece hardware e software líderes em monitoramento remoto de tanques para uma variedade de setores. As soluções da Otodata permitem aos usuários monitorar seus tanques remotamente, disponibilizando dados criteriosos e em tempo real para impulsionar a produtividade dos ativos e da mão de obra em seus negócios.

"Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a equipe da WACnGO. Essa aquisição acelerará nossa diversificação no mercado de distribuição e entrega de caminhões de propano, bem como nos permitirá alavancar nossas soluções inovadoras para monitoramento remoto de tanques na América do Sul e na Europa Oriental. Isso representa um passo importante em nossa estratégia para atender à crescente demanda por soluções confiáveis, acessíveis e automatizadas de monitoramento de tanques em uma variedade de setores e mercados geográficos", disse Andre Boulay, presidente e CEO da Otodata.

"A equipe da WACnGO está entusiasmada em fazer parte da Otodata. A visão da WACnGO sempre foi criar uma solução completa de otimização logística de ponta a ponta baseada em telemetria e gerenciamento de caminhões para distribuidores de GLP e petróleo. A equipe da WACnGO se dedica a seus clientes e sempre adapta a solução certa às suas necessidades. A união de forças com a Otodata nos permitirá oferecer a nossos clientes outros produtos, serviços e estruturas de preços inovadoras. Também permitirá que eles monitorem todos os ativos e recebam ROI instantaneamente, tanto em nível local quanto no exterior", declarou Uri Artzi, fundador da WACnGO.

Sobre a Otodata Technologies USA:

A Otodata tem sido um parceiro importante no setor de monitoramento de tanques há quase uma década. Seu objetivo sempre foi produzir um monitor com o menor custo de propriedade do setor, tornando a implementação em larga escala acessível a todos os revendedores de combustíveis.

Sobre a Wireless Applications Corporation

A WACnGO é líder em soluções de telemetria de ponta a ponta para obter melhor otimização logística e redução de custos para distribuidores de petróleo e gás. A empresa é capaz de, mas não está limitada a, monitorar aplicações de propano, petróleo, tanques de gás e medidores, com opções em Israel e na América do Sul.

A WACnGO foi fundada em 2006 e está sediada em Tel-Aviv, Israel, com subsidiárias no Brasil, Chile e EUA.

