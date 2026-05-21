OÙ LE CANADA A PRIS LE COMMANDEMENT : LE PARC COMMÉMORATIF DE LA COTE 70 S'APPRÊTE À INAUGURER LE PAVILLON DES VISITEURS BRUTINEL LE 10 JUIN 2026

KINGSTON, Ontario, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le mercredi 10 juin 2026, une importante cérémonie à Loos-en-Gohelle, en France, mettra en avant la bataille où le Corps canadien a combattu pour la première fois sous commandement canadien, et rappellera, dans un monde plus précaire, ce que signifie pour un pays d'assumer la responsabilité de sa propre défense et de celle de ses alliés.

Brigadier-General Raymond Brutinel Hill 70 Memorial Park Hill 70

Le 10 juin, le parc commémoratif de la Cote 70 inaugurera le pavillon des visiteurs Brutinel, un nouveau point de convergence pour les visiteurs du champ de bataille où le Corps canadien a lancé sa première grande opération sous le commandement du lieutenant-général Sir Arthur Currie en août 1917.

Quand

Mercredi 10 juin 2026

Début de la cérémonie : 12h45 heure locale, CEST

Arrivée et accréditation des médias : 12h00

Où

Parc commémoratif de la Cote 70

Rue Louis Faidherbe

62750 Loos-en-Gohelle

France

50°27'10.7"N 2°48'01.9"

Le pavillon porte le nom du brigadier-général Raymond Brutinel, un officier canadien d'origine française qui a fondé la Canadian Automobile (puis Motor) Machine Gun Brigade, l'une des premières formations de mitrailleuses motorisées de l'Empire britannique, et a contribué à la mise en place de tirs de mitrailleuses mobiles et indirects au sein des forces alliées. Ensemble, le champ de bataille de la Cote 70 et l'histoire de Brutinel font du 10 juin un moment propice pour repenser la manière d'appréhender le rôle du Canada dans la Première Guerre mondiale, et ce que nous pouvons en apprendre aujourd'hui.

Une victoire canadienne déterminante sur le sol français

Du 15 au 25 août 1917, le Corps canadien attaque et s'empare de la Cote 70, un point dominant au nord de Lens, tenue par les forces allemandes depuis 1914. Le plan de Currie prévoit de s'emparer des hauteurs et de forcer les troupes allemandes à contre-attaquer en montée, face aux tirs défensifs préparés des Canadiens.

Le résultat a été une victoire coûteuse mais décisive :

le Corps canadien s'empare de la crête et la tient, surplombant Lens et les approches environnantes.

les forces allemandes lancent de multiples contre-attaques et subissent de lourdes pertes contre les positions canadiennes.

les pertes canadiennes se comptent par milliers en dix jours de combat, tandis que les pertes allemandes sont nettement plus élevées.

six Croix de Victoria ont été décernées à des Canadiens pour leurs actions à la Cote 70.

Les historiens décrivent la Cote 70 comme le premier test majeur de la direction du Corps canadien par Currie et une étape importante dans la série de victoires canadiennes qui ont suivi en 1918. De nombreuses sources placent désormais la Cote 70 aux côtés de la crête de Vimy et de Passchendaele dans l'histoire de l'émergence du Canada en tant qu'acteur militaire indépendant sur le front occidental. Il est important de noter que la Cote 70 a été la première opération menée par le Canada durant cette guerre et qu'elle a contribué à renverser le cours de la Première Guerre mondiale.

L'importance de la Cote 70 aujourd'hui

Aujourd'hui, de nombreux pays se demandent à nouveau combien ils sont prêts à investir dans leur propre sécurité et dans la défense de valeurs communes dans un monde de plus en plus instable. La Cote 70 rappelle que la réputation du Canada à l'étranger ne lui a pas été donnée ; elle a été acquise lorsqu'un « pays intermédiaire » a choisi d'assumer la responsabilité réelle de la planification, de l'affectation des ressources et de la direction d'une opération complexe, et qu'il a ensuite mené cette décision jusqu'à la victoire, mais à un coût élevé.

Les questions auxquelles le Canada a été confronté en 1917, concernant l'état de préparation, la détermination et le fait d'assumer plus qu'un rôle de soutien, trouvent encore un écho aujourd'hui dans les discussions sur la défense, les alliances et la souveraineté.

Brutinel : un innovateur canadien d'origine française

Raymond Brutinel est né en France, a émigré au Canada avant la guerre et a formé et commandé les premières unités de mitrailleuses motorisées du Canada. Sous sa direction, la Canadian Automobile Machine Gun Brigade a mis au point une puissance de feu mobile et des méthodes de mitraillage indirect qui ont été adoptées plus largement par les forces britanniques.

Promu plus tard au grade de brigadier-général, Brutinel a commandé la Force indépendante canadienne et a joué un rôle clé dans les opérations mobiles du Corps canadien au cours des dernières phases de la guerre. Son nom sur le pavillon de la Cote 70 souligne le lien profond entre la France et le Canada qui est au cœur de l'histoire de ce champ de bataille.

Un lieu d'apprentissage permanent

Ouvert au public en 2017 et achevé en 2019, le mémorial de la Cote 70 est le seul site commémoratif en Europe dédié spécifiquement à la bataille de la Cote 70. Le parc comprend un monument, des sentiers d'interprétation, l'amphithéâtre Arthur Currie et des espaces paysagers qui invitent les visiteurs à comprendre la bataille dans le contexte du terrain environnant. Le pavillon des visiteurs du Brutinel servira de point d'accueil et d'interprétation principal pour les touristes, les groupes scolaires et les groupes d'excursionnistes qui explorent le site.

« La Cote 70 est l'endroit où le Canada a pris le commandement », déclare Mark Hutchings, président du conseil du projet de parc commémoratif de la Cote 70. « Avec le pavillon des visiteurs Brutinel, nous rendons hommage à cette histoire avec une désignation permanente sur le lieu même où elle s'est déroulée - et un lieu de réflexion sur ce que ce choix de prendre le commandement signifie encore aujourd'hui. »

La cérémonie d'inauguration du 10 juin réunira des représentants canadiens, français et autres pour dévoiler le nom du pavillon, réfléchir à l'héritage de la bataille et souligner le lien franco-canadien incarné par la vie de Brutinel.

Les médias sont invités à y assister.

Points forts du programme pour les médias :

allocutions officielles des représentants canadiens et français

inauguration du pavillon des visiteurs Brutinel

courte visite guidée du parc commémoratif de la Cote 70

cérémonie de commémoration des victimes canadiennes de la bataille

possibilités de photos et d'interviews avec des dignitaires, des historiens et des représentants du parc commémoratif de la Cote 70

Opportunités visuelles :

vues extérieures du parc commémoratif de la Cote 70 et du monument

inauguration du pavillon des visiteurs de Brutinel

drapeaux du Canada et de la France

paysage de la Cote 70 autour de Loos-en-Gohelle et de Lens

cérémonie de dépôt de couronnes

spectacle de cornemuse en direct

des écoliers placent des drapeaux sur des pierres tombales

À propos du projet de mémorial de la Cote 70 :

Le mémorial de la Cote 70 rend hommage à la victoire du Corps canadien lors de la bataille de la Cote 70 en août 1917, au cours de laquelle plus de 100 000 Canadiens ont combattu sous commandement canadien pour s'emparer et conserver les hauteurs surplombant Lens, dans le nord de la France. En dix jours de combats intenses, les troupes canadiennes ont repoussé des contre-attaques répétées et infligé de lourdes pertes aux forces allemandes, contribuant ainsi à asseoir la réputation du Canada en tant que force de combat efficace et indépendante. Achevé en 2019, le monument, l'amphithéâtre et les sentiers d'interprétation du parc commémoratif constituent un site dédié où les visiteurs peuvent apprendre et réfléchir à ce moment crucial de l'émergence du Canada en tant que nation.

Accréditation et contacts avec les médias :

Pour demander une accréditation, recevoir le dossier de presse ou planifier des interviews, veuillez contacter

Sonny Wong

Médias

Mémorial de la Cote 70

Email : [email protected]

Téléphone : +1-604-880-3758

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