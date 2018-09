OUE va acquérir une participation de 60 % dans Bowsprit

- L'acquisition de Bowsprit s'inscrit dans le plan d'OUE visant à porter ses activités de gestion d'actifs à plus de 10 milliards de dollars de Singapour à l'horizon 2019

SINGAPOUR, 18 septembre 2018 /PRNewswire/ -- OUE Limited (« OUE »), le promoteur immobilier intégré coté sur le tableau principal de la SGX-ST (Bourse de Singapour) et sa filiale cotée, OUE Lippo Healthcare Limited (« OUELH ») ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont proposé d'acquérir une participation de 60 % et 40 % respectivement dans Bowsprit Capital Corporation Limited (« Bowsprit »), le gérant de First REIT, fonds de placement coté sur le tableau principal de la Bourse de Singapour.

OUE possède actuellement, par l'intermédiaire de ses deux fonds de placement immobilier (FPI), OUE Commercial REIT et OUE Hospitality REIT, un total d'actifs sous gestion (« AUM » selon l'anglais) d'environ 5,7 milliards de dollars de Singapour au 30 juin 2018.

Le portefeuille immobilier géré par Bowsprit était évalué à près de 1,3 milliard de dollars de Singapour au 30 juin 2018.

S'exprimant sur ce projet d'acquisition, le Dr Stephen Riady, président exécutif d'OUE, a déclaré : « La gestion d'actifs est un élément essentiel de la stratégie commerciale et de croissance d'OUE. L'acquisition de Bowsprit, alliée aux portefeuilles existants de nos FPI et à la réalisation de l'injection d'OUE Downtown dans OUE Commercial REIT, portera nos actifs sous gestion à environ 8 milliards de dollars de Singapour dans le courant de l'année et nous prévoyons de les porter à plus de 10 milliards de dollars de Singapour à l'horizon 2019 ».

Le Dr Riady a ajouté : « L'acquisition de Bowsprit s'inscrit dans la stratégie actuelle d'OUE visant à créer une plate-forme de gestion d'actifs d'une certaine ampleur, composée de FPI diversifiés. Bowsprit et First REIT bénéficieront du soutien, du réseau, des compétences en gestion et du savoir-faire du portefeuille de FPI de la société. Nous continuerons d'améliorer les actifs sous gestion de notre plateforme de gestion d'actifs en vue de nous rapprocher de notre objectif qui consiste à doubler les AUM dans un avenir proche ».

À propos d'OUE Limited

OUE Limited, cotée au tableau principal de la Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST : OUE) - Bourse de Singapour - possède, promeut et exploite un parc immobilier diversifié via un portefeuille de biens situés dans des emplacements de choix en Asie et aux États-Unis. OUE développe sans cesse ses activités en tirant parti de ses marques et de son expertise éprouvée dans le développement et la gestion d'actifs de référence dans l'immobilier d'affaires, hôtelier, de commerce de détail et résidentiel. En mars 2017, OUE a acquis OUE Lippo Healthcare Limited (anciennement connu sous le nom d'International Healthway Corporation Limited), un prestataire d'installations et de services intégrés de santé coté en bourse, ce qui a agrandi son portefeuille dans le secteur de la santé. Grâce à sa stratégie fondamentale d'investissement dans un éventail stable de propriétés qui se démarquent et l'amélioration de celui-ci, OUE s'engage à développer un portefeuille à solide base de revenus récurrents, équilibré par des bénéfices de développement, afin d'augmenter la valeur à long terme pour les actionnaires. OUE est le promoteur d'OUE Hospitality Trust et d'OUE Commercial Real Estate Investment Trust.

À propos d'OUE Lippo Healthcare Limited

OUELH est une filiale d'OUE Limited. OUELH apporte des solutions de soins de santé de grande qualité et durables par le biais de l'acquisition, du développement, de la gestion et de l'exploitation d'établissements consacrés à la santé. La Société possède actuellement des établissements de santé et des installations connexes au Japon et en Chine, et cherche continuellement à étendre son portefeuille sur tout le territoire pan-asiatique.

OUELH a annoncé l'acquisition de la participation restante de 40 % dans Bowsprit et de 10,63 % dans le total des parts émises par First REIT. Veuillez consulter l'annonce faite par OUELH le 18 septembre 2018 pour obtenir plus de précisions.

À propos de First REIT

First REIT est un fonds de placement immobilier coté au tableau principal de la SGX-ST (Bourse de Singapour) depuis 2006. Il s'agit d'un fonds de placement immobilier axé sur les biens destinés à la santé, qui investit dans un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers générant des revenus et/ou liés à des biens situés en Asie qui sont principalement utilisés à des fins de santé et/ou des activités connexes. À la date de cette annonce, First REIT possède, sur la base d'informations publiques, 20 biens dont 16 sont situés en Indonésie, trois à Singapour et un en Corée du Sud.

