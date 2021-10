Our Heritage, Our Planet Semana de Cine Anuncia Películas de 2021

WASHINGTON, 8 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Hispanic Access Foundation anunció la selección completa de películas que se proyectarán durante Our Heritage, Our Planet Film Week. Con 29 películas, el festival virtual celebrará la vida a través de las historias de latinos, negros, indígenas y otras personas de color con raíces en la naturaleza, aprendiendo, experimentando y mejorando el nexo entre las comunidades humanas y las tierras, las vías fluviales y el océano que llamamos nuestro hogar. Se llevará a cabo en celebración del Mes de la Herencia Hispana, después del Día de los Pueblos Indígenas del martes 12 de Octubre al viernes 15 de Octubre de 2021, de 3 a 6 p.m. ET con boletos GRATIS disponibles en https://bit.ly/OHOPRegister.

"Más de 1,000 personas negras, indígenas, latinas y otras personas de color enviaron sus películas a la primera Semana del Cine Our Heritage, Our Planet," dijo Maite Arce, presidenta y directora ejecutiva de Hispanic Access Foundation. "Estas películas no solo son el trabajo de toda la vida y el arte de estos increíbles cineastas, sino que también representan historias que deben ser conocidas y compartidas en todo el mundo. A través de nuestro festival de cine, queremos elevar sus historias, cultura y patrimonio, pero también queremos iniciar un diálogo entre las comunidades y los tomadores de decisiones sobre la importancia de participar en la acción y las políticas climáticas."

El festival será 100% virtual, de acceso gratuito para todos y contará con debates interactivos entre artistas, comunidades y tomadores de decisiones sobre temas ambientales. Mostraremos una variedad de cortometrajes y largometrajes relacionados con los temas de Tierras y naturaleza, Crisis climática, Equidad, Justicia y salud, y Océano y vías fluviales. A continuación se muestra la lista de películas seleccionadas para mostrarse durante Our Heritage, Our Planet Film Week:

Martes 12 de Octubre - Día de la Tierra y la Naturaleza, 3 - 6 PM ET

The Leaf, Leonardo Queiroz de Sá, Canada

However Wide the Sky: Places of Power, David Aubrey , United States

The Seashell, Ali Kargar , Iran

It Tastes Great, Abdel Filos , Panama

Miércoles 13 de Octubre - Día del Clima, 3 - 6 PM ET

Orange Skies (but not like the Love song), Jesús Iñiguez, United States

TERRA CENE , Nono Ayuso , United Kingdom

Cuando nos dimos cuenta (When we finally understood), Javi Navarro , Spain

8 Poems of Emigration, Kurtuluş Özgen, Turkey

Act for Impact, Nicole Pavia , United States

Lonely Whale, Steve Nguyen , United States

CITSALP, Jean A. Evangelista , Philippines

Jueves 14 de Octubre: Día de la Equidad, la Justicia y la Salud, 3 - 6 PM ET

Letter from Fukushima, Yiran Wang , United States

Ava Kuña, Aty Kuña: indigenous woman, political woman, Julia Zulian , Brazil

L.A. Rises, GB Young, Oliver Ponce , United States

I Know What Pandemic Means, Frisly Soberanis , United States

Futur, Alexandre Laugier , France

SUBIRAN NAMON (Our Fishing Boat), Jai Shane Cañete, Philippines

Balconies in Covid Times, Juan Restrepo , Colombia

The Birth, Arjun Mukherjee , India

Viernes 15 de Octubre - Día del Océano y las Vías Navegables, 3 - 6 PM ET

WORLD PREMIERE of El Canto del Mar, Kat Reynolds, United States

Headwaters, Maya Elizabeth and Morgan Quintero , United States

Deep, Melissa Wilson , United States

Greenland : Journey to the Center of Climate Change, Germán Pinelo , Spain

On the Surface, Fan Sissoko , Iceland

PlasticC, Sachin vs, Vivek Jangid , Indranil Ujagare, Ayushi Chattrerjee, Aaryama Somayaji, India

Living Water, Brandon Yadegari Moreno , United States

Señora Océano, Omar De Leon , United States

Al aire el río, Felipe Díaz, Chile

Comuníquese con conservació[email protected] con cualquier pregunta o visite https://ourheritageourplanet.org para obtener más información sobre la semana del cine.

