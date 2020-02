Outset Medical anuncia financiamiento por $125 millones liderado por D1 Capital Partners

"Creemos en la visión de Outset respecto a la mejora de la prestación de la atención, impulsada por la tecnología, y la capacidad de Tablo de tener un efecto disruptivo en el mercado de la diálisis", declaró Dan Sundheim, fundador de D1 Capital Partners. "Ante el creciente énfasis en el ámbito federal sobre cómo gestionar la enfermedad renal crónica, que cada vez es más frecuente, creemos que Tablo es el único dispositivo con el potencial de transformar la administración de la diálisis".

El tratamiento con diálisis se administra a más de 550,000 pacientes en Estados Unidos varias veces a la semana, para eliminar desechos y el exceso de líquido en pacientes con insuficiencia renal. Aunque en Estados Unidos se realizan más de 85 millones de tratamientos con diálisis al año, a un costo anual estimado de aproximadamente $75 mil millones, durante décadas se han introducido pocas innovaciones en el modelo de servicio y pocas tecnologías valiosas.

"El diseño integral, intuitivo y único de Tablo les ofrece a los sistemas de salud, los profesionales de la salud y los pacientes una manera de mejorar significativamente la experiencia de la diálisis y a la vez reducir los costos", afirmó Leslie Trigg, directora ejecutiva de Outset Medical. "Les agradecemos a nuestros inversionistas el continuo apoyo y estamos deseosos de utilizar este capital para causar un impacto significativo en el futuro de la atención con diálisis".

Acerca del sistema de hemodiálisis Tablo

Tablo es una solución empresarial, aprobada por la FDA, para la diálisis, y se ha diseñado específicamente para reducir el costo y la complejidad de la diálisis en los diversos entornos de cuidado médico. Al requerir solamente un tomacorriente y agua del grifo para funcionar, el sistema móvil Tablo libera a los pacientes y los profesionales de la salud de la complicada infraestructura necesaria para hacer funcionar las máquinas de diálisis convencionales. La funcionalidad integrada de la máquina le permite funcionar como una clínica de diálisis ambulante y facilita que los profesionales de la salud adopten como estándar una única plataforma que se puede emplear en un amplio espectro de entornos de cuidado médico. La transmisión inalámbrica de datos, la automatización basada en sensores y la pantalla táctil con animaciones hacen que el sistema sea fácil de aprender y utilizar. Importantes centros médicos y sistemas de salud de Estados Unidos han adoptado el sistema Tablo para la diálisis en hospitales y clínicas, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) otorgó un contrato para el empleo de Tablo en comunidades afectadas por desastres naturales.

Cooley LLP ejerció de asesor jurídico de Outset Medical en relación con el financiamiento.

Acerca de Outset Medical

Outset Medical se dedica a la innovación en el modelo de servicio, impulsada por la tecnología, con el propósito de reducir el costo y transformar la experiencia de atención médica del paciente. El sistema Tablo de Outset ha sido aprobado por la FDA para utilizarse en entornos de cuidado de pacientes con enfermedades crónicas y agudas. Además de su expansión comercial en los entornos de cuidado de pacientes con enfermedades agudas y crónicas, la empresa ha finalizado un ensayo clínico para ampliar la indicación de Tablo aprobada por la FDA y añadir el uso domiciliario. Para más información, visite www.outsetmedical.com.

Acerca de D1 Capital Partners

D1 Capital LP es una empresa global de asesoría de inversiones que actúa en los mercados públicos y privados. La empresa combina el talento y la excelencia operativa de una empresa de gestión de activos líder y de gran tamaño, con el mandato flexible y el horizonte temporal a largo plazo de una oficina de gestión de patrimonios familiares. Fundada en 2017 por Daniel Sundheim, D1 se especializa en la inversión en los sectores globales de la Internet, la tecnología, las telecomunicaciones, los medios de comunicación, los bienes de consumo, la atención médica, la industria y los bienes raíces.

