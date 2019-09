Outset Medical designa nueva directora de Asuntos Gubernamentales y Acceso al Mercado

SAN JOSÉ, California, 25 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Outset Medical, una empresa de etapa comercial que suministra su tecnología, la primera de su tipo, en el creciente mercado global de los servicios de diálisis, anunció hoy la designación de Tonya Saffer como directora de Asuntos Gubernamentales y Acceso al Mercado de la empresa. Saffer se incorpora a Outset procedente de la Fundación Nacional del Riñón (National Kidney Foundation, NKF), la mayor organización centrada en el paciente que se dedica a la concientización, la prevención y el tratamiento de las enfermedades renales en Estados Unidos. En su cargo en Outset, Saffer estará a cargo de liderar los asuntos gubernamentales, el acceso al mercado y las iniciativas de la empresa en materia de interacción con los pacientes.

Durante su paso por la NKF, Saffer dirigió con éxito las iniciativas de la fundación para la interacción con organismos federales, incluyendo ampliar las oportunidades para trabajar con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el Congreso y organismos estatales con el propósito de apoyar a los profesionales de la salud y los sistemas de atención médica en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Ella lideró el desarrollo de nuevas políticas y defendió su implementación con el fin de mejorar la atención basada en el valor en todas las etapas de la enfermedad renal crónica y aumentar la cantidad de riñones disponibles para el trasplante. Antes de desempeñarse en la NKF, Saffer trabajó en Avalere Health como gerente de Reembolso y Comercialización de Productos, donde ejerció de asesora y experta en la introducción de productos de ciencias de la vida, en las estrategias de reembolso y en las actividades estratégicas de política y defensa de la causa con organizaciones de pacientes.

"Estamos entusiasmados de contar con Tonya en nuestro equipo. Su profundo conocimiento de la política de salud y las enfermedades renales nos ayudará a cumplir nuestra misión de transformar la experiencia de la diálisis", declaró Leslie Trigg, directora ejecutiva de Outset. "Durante su paso por la Fundación Nacional del Riñón, Tonya desempeñó un papel central en la defensa de avances en la atención renal que beneficiaran a los pacientes. Su experiencia y conocimiento ayudarán a impulsar las iniciativas de Outset en materia de asuntos gubernamentales e interacción con los pacientes, y apoyarán los esfuerzos de la empresa por hacer que los pacientes tengan mayor acceso a Tablo".

"Outset está haciendo progresar la atención renal con la ayuda de Tablo, una nueva tecnología de diálisis centrada en el paciente que está diseñada para facilitar que los pacientes gestionen su propia atención, así como para posibilitar nuevos modelos de atención en el tratamiento por diálisis", expresó Saffer. "Como defensora de los pacientes, he visto las dificultades de los pacientes que viven con la diálisis, pero también he visto cómo empoderarlos para gestionar su propia atención puede mejorar dramáticamente su calidad de vida y su salud física y mental. El equipo de Outset tiene el compromiso de cambiar el actual paradigma de la diálisis. Me siento honrada de sumarme a sus miembros conforme trabajamos hacia la meta de empoderar a los pacientes para que tengan más opciones y mayor control sobre la atención renal que reciben".

Aunque en Estados Unidos se realizan más de 91 millones de tratamientos por diálisis al año y se gasta, según estimados, $65 mil millones en el cuidado de pacientes con enfermedad renal en etapa avanzada, durante décadas se han introducido pocas innovaciones en el modelo de servicio y pocas tecnologías valiosas. Tablo fue diseñado específicamente para reducir el costo y la complejidad de la diálisis, y a la vez mejorar la experiencia de los pacientes y de los profesionales de la salud. Al integrar en un único sistema compacto la purificación de agua en tiempo real y la producción del líquido de diálisis, Tablo funciona como una clínica de diálisis portátil. Al requerir solamente un tomacorriente y agua del grifo para funcionar, Tablo hace que los profesionales de la salud no tengan que depender de la costosa infraestructura de clínica y posibilita la diálisis a demanda y a un costo económico en diversos entornos. Tablo fue diseñado para que tuviera el aspecto y la sensación de un producto de consumo intuitivo, tomando en cuenta la simplicidad de uso para el usuario final. La transmisión inalámbrica de datos, la automatización basada en sensores y la pantalla táctil con animaciones tienen como objetivo facilitar que los profesionales de la salud y los pacientes por igual puedan aprender a utilizar Tablo con facilidad.

Acerca de Outset Medical

Outset Medical se dedica a suministrar servicios de diálisis centrados en el paciente por medio de la innovación de la tecnología y del modelo de servicio orientada a reducir el costo y transformar la experiencia de la atención médica del paciente. El sistema Tablo de Outset ha sido aprobado por la FDA y tiene la marca de certificación CE para utilizarse en entornos de cuidado de pacientes con enfermedades crónicas y agudas. Además de su expansión comercial al ámbito del cuidado de pacientes con enfermedades crónicas y agudas, la empresa está realizando un ensayo clínico que estudia el uso de Tablo para el tratamiento por diálisis en el hogar. Para más información, visite www.outsetmedical.com y siga a la empresa en Twitter en @OutsetMedical.

FUENTE Outset Medical

SOURCE Outset Medical