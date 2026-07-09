Outward Hound annonce l'arrivée de H.I.G. Capital en tant que nouvel actionnaire majoritaire pour soutenir sa prochaine phase de croissance

Cette acquisition apporte des ressources supplémentaires pour accélérer l'innovation produit, renforcer les partenariats avec les détaillants et développer les opportunités dans ce secteur.

CENTENNIAL, Colorado, 10 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Outward Hound (la « Société ») a annoncé aujourd'hui que des fonds affiliés à H.I.G. Capital ont acquis une participation majoritaire dans la Société. Cette acquisition apporte à Outward Hound un soutien supplémentaire pour développer sa gamme de marques dédiées aux chiens et aux chats, accélérer l'innovation produit, renforcer ses partenariats avec ses clients et explorer de nouvelles opportunités dans ce secteur.

« C'est un moment passionnant pour l'entreprise », a déclaré Jared Mosher, PDG d'Outward Hound. « Le soutien de H.I.G. nous offre une plus grande flexibilité pour investir dans nos marques, accélérer l'innovation produit et saisir les opportunités de croissance. Nous continuons à nous concentrer sur le renforcement des atouts qui font d'Outward Hound une marque précieuse aux yeux des propriétaires d'animaux et de nos partenaires commerciaux : des marques distinctives, un développement de produits solide et des relations de confiance avec les clients. »

Vivek Jain, directeur général chez H.I.G. Capital, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Outward Hound et à son équipe de direction pour développer l'activité et tirer parti des opportunités à venir. »

À propos d'Outward Hound

Outward Hound® est une entreprise primée, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de jouets, jeux, équipements, gamelles, paniers et friandises de haute qualité pour chiens et chats. Parmi les marques de l'entreprise figurent Outward Hound®, Best Friends by Sheri®, Catstages™, Wholesome Pride Pet Treats®, Nina Ottosson®, Planet Dog® et Pupstages®. Outward Hound® a son siège social à Centennial, dans le Colorado, près de Denver. Pour en savoir plus, rendez-vous sur OutwardHound.com et suivez @OutwardHound sur Instagram.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société d'investissement alternative de premier plan à l'échelle mondiale, qui gère 75 milliards de dollars d'actifs. Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans l'apport de capitaux, tant sous forme de dette que de fonds propres, aux entreprises du marché intermédiaire, en adoptant une approche flexible, axée sur l'exploitation et créatrice de valeur ajoutée. Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

Contact avec les médias

Jared Mosher

PDG

E-mail : [email protected]

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