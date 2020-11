Ouverture au public de SOLÈNE, une galerie d'art virtuelle qui accorde une place centrale à l'impact social

La galerie lance également une fondation dédiée à l'enseignement des arts. Pour chaque œuvre d'art vendue et projet entrepris, SOLÈNE ainsi que les galeries et les artistes collaboratifs investiront 5 % dans des programmes éducatifs interactifs spécialement conçus pour les enfants.

Stéphanie Dendura, photographe et fondatrice de l'Agence DS à Paris, a commenté le lancement de SOLÈNE : « La plateforme créée par Solène est un lieu d'échange basé sur le partage et la relation qui existe entre l'artiste et les collectionneurs. Elle apporte aux artistes une dimension internationale qui est très importante pour le développement de leur carrière. »

Les pièces de la collection ont été triées sur le volet par la fondatrice Solène Boyer et créées par des artistes reconnus et de jeunes artistes.

Solène Boyer, la fondatrice de SOLÈNE, a ajouté : « Je suis une amatrice d'art engagée qui croit à l'existence d'un lien émotionnel avec l'art. À cause de la pandémie, il est difficile de s'impliquer, alors j'espère que cette galerie hybride aidera les amateurs d'art à surmonter ce problème.

Je veux m'assurer que, malgré les obstacles, les messages qui ont inspiré les artistes à créer ces œuvres ne sont pas perdus. C'est aussi l'objectif de la fondation : rendre l'art plus accessible par l'intermédiaire de vidéos multimédias interactives destinées aux enfants. »

SOLÈNE ouvrira le 18 novembre et présentera des peintures, des photographies, des installations et des sculptures créées par des artistes reconnus ainsi que des jeunes artistes comme Hideoki Hagiwara, Stéphane de Bourgies, Shuster + Moseley, Carolina Mazzolari, et Julian Marshall, dont la valeur varie entre 900 £ et 150 000 £.

La galerie propose également un service d'organisation en personne à l'intention des particuliers et des entreprises au Boyer's London Home, où de nombreuses pièces de la collection sont exposées. Boyer peut également faciliter l'accès exclusif à des galeries, agents, conservateurs, designers d'intérieur et architectes vivant à Londres et dans le monde entier.

