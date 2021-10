Ouverture de la deuxième Conférence ministérielle sur l'énergie de « la Ceinture et la Route » à Qingdao

L'Initiative précise le rôle de l'énergie éolienne, solaire, hydraulique, de la biomasse, nucléaire et d'autres formes d'énergie verte pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris et de l'Agenda 2030 pour le développement durable des Nations unies, soulignant que l'énergie verte devient un moteur important du développement économique mondial et qu'elle apportera des opportunités sans précédent de coopération mutuellement avantageuse entre les pays.

L'Initiative adopte le principe des « responsabilités communes mais différenciées (PRCD) », appelant à respecter le droit de chaque pays de choisir sa propre voie pour la transition énergétique. Elle souligne la nécessité d'accroître l'appui apporté aux pays en développement en termes de fonds, de technologies et de renforcement des capacités pour un développement plus équilibré et élargi de l'énergie verte.

L'Initiative appelle à des actions conjointes pour soutenir le développement de l'énergie verte et à faible émission de carbone dans les pays en développement. Les tâches spécifiques incluent la définition de plans et d'objectifs de développement de l'énergie verte plus ambitieux, l'amélioration de la fiabilité et de la résilience de l'approvisionnement en énergie verte et la création d'un environnement plus attractif pour les investissements dans l'énergie verte.

