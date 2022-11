Ouverture de l'exposition sur le cloud « Magnifique Jinhua, fascinante Afrique » dans le cadre de la semaine de coopération et d'échanges culturels Chine-Afrique (Édition Outre-Atlantique - Afrique)

DAR ES-SALAAM, Tanzanie, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 16 novembre 2022, l'exposition sur le cloud « Magnifique Jinhua, fascinante Afrique » de la semaine de coopération et d'échanges culturels Chine-Afrique, accueillie par le département provincial de la culture et du tourisme du Zhejiang et le gouvernement populaire municipal de Jinhua, et organisée par le bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Jinhua, se tient à Dar es-Salaam, en Tanzanie.

L'exposition sur le cloud « Magnifique Jinhua, fascinante Afrique » déploie le panorama de Jinhua, dans la province du Zhejiang, du point de vue de l'histoire, des paysages, de l'art, du patrimoine culturel immatériel, de la nourriture, etc. Jinhua est la ville mondiale des petits produits et la ville culturelle internationale du cinéma et de la télévision, qui se caractérise par « l'ouverture de la route de la soie ». Jinhua possède les célèbres sculptures sur bois de Dongyang, le jambon de Jinhua, le thé du millénaire et le vin de riz, qui ont tous une grande influence mondiale.

M. Chen Guangsheng, secrétaire du Parti du département provincial de la culture et du tourisme du Zhejiang, et M. Ruan Ganghui, vice-maire de la ville de Jinhua, ont tous deux prononcé des discours en ligne lors de la cérémonie d'ouverture. Ils espèrent qu'à travers l'exposition sur le cloud, la province du Zhejiang pourra mettre pleinement en valeur ses avantages dans la coopération et les échanges culturels avec l'Afrique, améliorer la réputation internationale de Jinhua et promouvoir le renforcement continu des échanges culturels entre la Chine et l'Afrique.

Wang Siping, conseiller culturel de l'ambassade de Chine en Tanzanie,déclare que cette activité renforcera la compréhension mutuelle et les échanges entre Jinhua, dans la province du Zhejiang, et l'Afrique, et que la coopération entre les deux parties dans le domaine de la culture et du tourisme deviendra plus large et plus brillante. Selon Amos Nnko, directrice adjointe de l'Office du tourisme de Tanzanie, ministère des Ressources nationales et du Tourisme, l'exposition sur le cloud constituera une expérience qui permettra de promouvoir la coopération Chine-Afrique. Elle se dit très heureuse de voir la Chine et l'Afrique avancer main dans la main dans les domaines de la culture, de l'art et du tourisme.

Après la cérémonie d'ouverture, l'exposition sur le cloud « Magnifique Jinhua, fascinante Afrique » est lancée en ligne simultanément en Tanzanie, au Zimbabwe, à Maurice, à Djibouti, en Éthiopie et dans d'autres pays. Les Africains peuvent apprécier les beaux paysages et les traditions culturelles de Jinhua, dans la province du Zhejiang en Chine, par le biais d'Internet, et améliorer leur compréhension et leur connaissance de Jinhua, de la province du Zhejiang et même de la Chine.

http://online-exhibition.tourzj.gov.cn/jhyz/EN/index.html

