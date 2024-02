Ouverture des candidatures pour le programme de soutien à l'entrée sur le marché britannique

La West Midlands Growth Company (WMGC) lance le Programme de croissance internationale des West Midlands, offrant un soutien gratuit aux entreprises technologiques européennes sou haitant s'établir dans la région

En partenariat avec Bruntwood SciTech, STEAMhouse, University of Wolverhampton Science Park et University of Warwick Science Park, ce programme élargit considérablement l'offre de soutien aux investisseurs existante de la WMGC.

La WMGC invite les entreprises européennes éligibles à soumettre leur candidature, 40 places étant disponibles pour 2024.

BIRMINGHAM, Angleterre, 19 février 2024 /PRNewswire/ -- L'agence officielle de promotion des investissements des West Midlands lance son Programme de croissance internationale 2024, une initiative de neuf mois offrant aux entreprises européennes un tremplin pour réussir dans la région.

Best-in-class UK market entry support programme opens for applications

Développé par la West Midlands Growth Company (WMGC), ce programme vise à encourager l'investissement des entreprises technologiques étrangères dans les West Midlands en leur offrant un soutien complet pour accélérer leur croissance au cœur du Royaume-Uni. Grâce à de nouveaux partenariats avec des acteurs clés tels que Bruntwood SciTech, la plus grande plateforme immobilière dédiée au service de la croissance de l'économie de la connaissance nationale au Royaume-Uni, STEAMhouse, University of Wolverhampton Science Park et University of Warwick Science Park, le programme élargit considérablement l'offre de soutien de la WMGC destinée aux nouveaux investisseurs.

Le Programme de croissance internationale des West Midlands a été spécialement développé pour relever les défis majeurs auxquels font face les entreprises ambitieuses et innovantes à chaque étape de leur développement, de la création de startups aux grandes entreprises, lors de leur première incursion sur le marché britannique. Cette assistance gratuite comprend l'accès à des espaces de travail dans des centres d'innovation sponsorisés, des programmes sectoriels spécifiques, ainsi qu'une aide professionnelle personnalisée couvrant divers domaines tels que l'établissement de filiales au Royaume-Uni, les introductions aux réseaux locaux, l'assistance en matière de visas britanniques et l'aide marketing.

Profitant de la réussite éclatante du programme pilote, qui était hébergé sur le campus d'Innovation Birmingham de Bruntwood SciTech et avait pour objectif de soutenir les entreprises technologiques internationales, le Programme de croissance internationale 2024 sera étendu à un réseau élargi de hubs d'arrivée. Ces cinq hubs, localisés à Birmingham, Wolverhampton et Coventry, offrent une gamme élargie de services sur mesure pour divers secteurs, notamment la technologie numérique, la santé, les technologies propres et la mobilité future. Parmi les entreprises européennes ayant réussi leur implantation au Royaume-Uni grâce à ce programme, on retrouve Scanthesun, Diagu et Alcomm basées en Pologne, Cimcorp Oy en Finlande, ainsi que Sade Labs, Kollestee, Biyomod et Agiliom Technology Services Limited en Turquie.

Pendant l'exercice financier 2022-2023, les West Midlands ont enregistré des résultats exceptionnels en termes d'IDE. La région a connu la plus forte croissance en nombre de projets d'IDE au Royaume-Uni, dépassant Londres et dépassant la moyenne nationale par un facteur de cinq. À la suite du « Deeper Devolution Deal » récemment adopté, l'objectif de la région d'attirer davantage d'IDE sera soutenu par la co-élaboration d'une stratégie internationale par la WMGC, en partenariat avec le Department for Business and Trade (Ministère du travail) du gouvernement britannique.

Avec seulement 40 places disponibles pour le Programme de croissance internationale des West Midlands en 2024, la WMGC accepte désormais les candidatures. Les entreprises peuvent vérifier leur éligibilité et exprimer leur intérêt en s'inscrivant ici .

Neil Rami, directeur général de la West Midlands Growth Company (WMGC), a déclaré :

« À ce jour, notre Programme de croissance internationale s'est avéré un succès retentissant, offrant une aide précieuse à plusieurs entreprises internationales pour amorcer leur expansion dans les West Midlands. Avec le lancement du Programme de croissance internationale 2024, plus grand et plus performant que jamais, nous serons en mesure d'exploiter notre expertise de pointe pour accompagner les entreprises dans un éventail élargi de secteurs, à partir de nouveaux centres répartis dans toute la région. Nous sommes impatients de collaborer avec la cohorte de cette année pour les aider à réaliser de nouveaux exploits, ce qui contribuera à renforcer davantage l'écosystème d'innovation de classe mondiale des West Midlands. »

Sabarinath C. Nair, PDG de Skillveri, a déclaré :

« Avec notre clientèle cible dispersée à travers l'Angleterre et l'Écosse, il était stratégique pour nous de choisir les West Midlands comme notre emplacement... au cœur du Royaume-Uni. En plus d'être étroitement connectée aux autres grandes villes britanniques par voie routière et ferroviaire, Birmingham s'est avérée être une option beaucoup plus compétitive en termes de coûts par rapport à des villes comme Londres.

Participer au Programme de croissance internationale des West Midlands nous a conféré un avantage considérable dans notre expansion au Royaume-Uni. En particulier, bénéficier d'un espace de travail gratuit à Innovation Birmingham, avec des opportunités de conseil dédiées et de réseautage à notre disposition, nous a permis de démarrer sur les chapeaux de roues et de prospérer dans la région dès le premier jour. »

Kai-Tse Lin, cofondateur de Bellwether Industries, a déclaré :

« La combinaison unique des West Midlands, avec son riche héritage manufacturier et ses compétences de premier plan dans les technologies émergentes, en a fait le lieu idéal pour tester et développer nos solutions innovantes de véhicules aériens à décollage et atterrissage vertical électriques (eVTOL).

Ce qui nous a le plus enthousiasmés dans le cadre du Programme de croissance internationale des West Midlands était l'accès 24 heures sur 24 à des conseils personnalisés, depuis notre base au sein du centre d'innovation de Bruntwood SciTech. Ces échanges nous ont permis d'ajouter rapidement de la valeur à notre modèle commercial en identifiant des opportunités de partenariat et de réseautage au sein de l'écosystème local. En particulier, un moment fort du Programme a été notre participation à l'événement Future Mobility lors de la conférence commerciale des Jeux du Commonwealth, UK House, où nous avons établi des liens précieux avec les universités locales et les principaux acteurs de l'industrie mondiale des technologies propres. »

Notes aux éditeurs :

West Midlands Growth Company

La West Midlands Growth Company Company aide la région à se démarquer au niveau national et international. Son objectif principal est d'attirer des investissements, des emplois, des visiteurs et des entreprises dans les West Midlands. La West Midlands Growth Company met l'accent sur la zone géographique de la WMCA, qui englobe Greater Birmingham et Solihull, Coventry et Warwickshire, ainsi que le Black Country.