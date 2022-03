Ouverture du centre de médecine et de thérapie fœtale Kypros Nicolaides au Burjeel Medical City d'Abu Dhabi

La médecine fœtale est une branche de la médecine spécialisée dans le suivi des problèmes de santé de la mère et du fœtus tout au long de la grossesse et immédiatement après. Il n'est pas rare que les femmes enceintes de la région se rendent dans l'Ouest pour se faire soigner au moyen d'une chirurgie in utero pour des problèmes fœtaux complexes. Le département est conçu pour répondre à la demande croissante de médecine et de thérapie fœtale dans la région.

Shamsheer Vayalil, président et directeur général de VPS Healthcare, a déclaré : « Le lancement du centre de médecine et de thérapie fœtale Kypros Nicolaides au Burjeel Medical City est un événement capital, car il s'agit de la première installation intégrée de classe mondiale dans la région. Il s'agit d'une étape décisive vers la fourniture de soins fœtaux complets aux patientes qui subissent une grossesse à risque élevé aux Émirats Arabes Unis. »

Le professeur Kypros a révolutionné le domaine de la médecine fœtale grâce à ses recherches approfondies et à ses réalisations dans la pratique médicale, notamment l'introduction des transfusions sanguines intra-utérines pour l'anémie fœtale. Il est titulaire de la Grand-Croix de Makarios III, la plus haute distinction civile décernée par Chypre, et a été élu à l'Académie nationale de médecine des États-Unis en 2020.

M. Kypros a déclaré : « Cette collaboration unique vise à offrir des soins de haute qualité en médecine et chirurgie fœtale aux Émirats arabes unis et dans la région MENA. Notre objectif est de fournir les nombreux aspects des soins en médecine fœtale qui ne sont pas disponibles dans le pays à l'heure actuelle. Nous menons des études de recherche sur le diabète gestationnel, la prééclampsie et l'accouchement prématuré et nous espérons que les patients des hôpitaux de Burjeel pourront y participer à l'avenir. En définitive, je souhaite améliorer l'issue des grossesses et sauver beaucoup plus de bébés et de mères. Je suis fier de cette collaboration avec le Ministère, et j'espère qu'elle se poursuivra pendant longtemps. »

L'équipe multidisciplinaire du centre travaillera côte à côte avec les experts maternels, néonatals et pédiatriques du Fetal Medicine Research Institute du King's College Hospital de Londres.

Le Dr Mandeep Singh, ancien directeur du centre de médecine fœtale Kypros Nicolaides du Southend University Hospital NHS Foundation Trust, au Royaume-Uni, dirigera l'équipe médicale du nouveau centre en tant que directeur médical et consultant en médecine maternelle et fœtale de Burjeel Farha.

Des professionnels de la santé des Émirats arabes unis et du monde entier se sont réunis au BMC le jour du lancement, afin d'obtenir de nouvelles informations sur la médecine fœtale de la part du professeur Kypros.

