OUVERTURE DU PLUS LONG PONT SUSPENDU DU MONDE, LE PONT 1915 DES DARDANELLES, AVEC 18 MOIS D'AVANCE

Approuvé par la direction générale des autoroutes du ministère turc des Infrastructures et des Transports en 2017 puis financé et construit par les partenaires turco-coréens de la coentreprise DL E&C-Limak-SK ecoplant-Yapı Merkezi, le Pont 1915 des Dardanelles et son autoroute permettront de traverser le détroit de Çanakkale (Dardanelles) entre l'Asie et l'Europe en six minutes. Il constituera également une nouvelle alternative de transit intense au détroit d'Istanbul, ce qui permettra un transport de marchandises plus rapide et plus rentable, ainsi qu'un renforcement des liens économiques, politiques, touristiques et sociaux dans la région.

Avec une longueur totale de 4 608 mètres, une portée centrale de 2 023 mètres et une hauteur totale de 318 mètres (334 mètres au sommet), le Pont 1915 des Dardanelles est le plus long pont suspendu et haubané du monde. Le pont relie Gelibolu, en Europe, à Lapseki, en Asie. Il a été baptisé Pont 1915 des Dardanelles en l'honneur et en souvenir de la bataille des Dardanelles qui a opposé les forces turques et alliées pendant la Première Guerre mondiale.

La direction générale turque des autoroutes (KGM) a attribué le projet de Pont 1915 des Dardanelles et de son autoroute à une coentreprise turco-coréenne dans le cadre d'un modèle de partenariat entre le secteur public et le secteur privé. ÇOK A.Ş. (Çanakkale Motorway Bridge Construction Investment Operation Inc.) est la société désignée pour le projet du Pont 1915 des Dardanelles et de son autoroute. Les partenaires égaux de la société désignée sont Limak (limak.com.tr) et Yapı Merkezi (ym.com.tr) en Turquie, et DL E&C (dlenc.co.kr) et SK ecoplant (skecoplant.com) en Corée du Sud.

