Ouverture d'un nouveau centre d'excellence européen pour les batteries au lithium à semi-conducteurs

GENK, Belgique, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- SOLiTHOR, qui est à l'avant-garde de la prochaine génération de batteries au lithium à semi-conducteurs, a signé un contrat de 10 ans avec Punch Powertrain nv - pionniers mondiaux en matière de solutions innovantes de systèmes de transmission pour les véhicules thermiques, hybrides et électriques - concernant l'ouverture d'un centre d'excellence européen pour les batteries au lithium à semi-conducteurs sur son site de Sint Truiden, en Belgique. Le contrat met à disposition de SOLiTHOR 3 000 mètres carrés sur le site de l'usine, appartenant à la société d'investissement LRM qui dispose d'excellentes installations, comprenant des salles d'essai répondant aux plus hautes normes et prêtes pour une utilisation immédiate.

SOLiTHOR emménagera dans l'usine en janvier 2023 et lancera la préproduction de sa technologie de cellules à semi-conducteurs plus tard cette année-là.

SOLiTHOR a acquis l'accès à sept salles d'essais bien équipées, qui permettront d'établir un centre d'essais international pour les partenaires et les clients de SOLiTHOR.

Huw Hampson-Jones, fondateur et PDG de SOLiTHOR, a déclaré : « SOLiTHOR est désormais en mesure d'accroître rapidement la production et la fabrication de nos batteries au lithium à semi-conducteurs grâce au soutien de nos investisseurs. Cela nous permet de nous diriger vers la commercialisation de notre technologie de systèmes de cellules et de batteries. Il s'agit d'une avancée significative non seulement pour la Belgique, mais pour l'Europe dans son ensemble et qui nous permet d'être moins dépendants de l'Asie ou des États-Unis. »

En outre, SOLiTHOR a attribué un contrat de plusieurs millions d'euros à Munters, un leader mondial dans le domaine du traitement de l'air et des solutions climatiques écoénergétiques, qui construira une salle sèche de 400 mètres carrés sur le site.

SOLiTHOR est en mesure de rechercher, de développer et de fabriquer des cellules jusqu'à plus de 3 000 jours-hommes. L'usine permettra à l'entreprise d'accroître sa production au cours des trois prochaines années afin de réaliser une démonstration de faisabilité pour ses modules et systèmes de batteries, ainsi que des prototypes de batteries pour les constructeurs de véhicules électriques et le secteur de l'aviation. SOLiTHOR a nommé les architectes locaux DBV, basés à Hasselt, pour la gestion et la coordination des travaux de construction supplémentaires.

Il faut espérer que la piste d'atterrissage locale de Sint Truiden, également détenue par LRM, sera employée pour développer et tester les systèmes de batteries aérospatiales et de défense à l'avenir.

SOLiTHOR est un pionnier dans la conception, le développement et la commercialisation de technologie de cellules au lithium à semi-conducteurs à haute énergie et intrinsèquement sûre. Avec un accès à un solide portefeuille de propriété intellectuelle d'imec, l'entreprise a déjà accès à plus de 25 employés de la plus haute qualité.

