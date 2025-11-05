Ouverture officielle du canal de préinscription pour le salon nautique international de Chine (Shanghai) 2026

SHANGHAI, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le contexte industriel de la construction navale chinoise - avec une transformation verte accélérée, une automatisation intelligente croissante, une plus grande part de marché international et un pouvoir discursif plus important - le 29e salon nautique international de Chine (Shanghai), Shanghai International Workboat Show 2026 (ci-après « CIBS 2026 »), organisé par Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co, Ltd, fera son grand retour au SWEECC (Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center) du 29 au 31 mars 2026. Il collaborera ouvertement avec le Tourism Plus Shanghai (Rendez-vous du tourisme de Shanghai) et le Visual Merchandising Exhibition (Salon du merchandising visuel), partageant plus de 80 000 mètres carrés d'espace d'exposition, plus de 50 000 visiteurs nationaux et internationaux, plus de 1 000 marques, et plus de 150 événements passionnants.

En 2026, outre les pavillons étrangers, le CIBS fera l'objet d'une collaboration internationale approfondie. Le CIBS 2026 et la Fédération des Industries Nautiques (FIN) française s'associeront pour créer une plateforme de coopération et d'échanges internationaux dans l'industrie navale, visant à approfondir la collaboration pratique entre entreprises chinoises et françaises dans un esprit ouvert, innovant et inclusif. Lors du CIBS 2026, les marques britanniques de la RYA spécialisées dans les petits voiliers et la planche à voile feront leurs débuts officiels. En outre, le CIBS 2026 s'associera à nouveau au Conseil international des associations de l'industrie maritime (ICOMIA) pour co-organiser des séminaires.

Le CIBS 2026 vise à mettre en place un système d'exposition de la chaîne industrielle complète, avec « les nouvelles technologies et les nouveaux équipements comme noyau, les forums professionnels comme support et les activités d'expérience sur site comme caractéristiques ». Le 2026 China International Forum on Boat Industry Development (Forum international chinois sur le développement de l'industrie nautique) et le Seminar on Green Technology and Sustainable Development of Boats and Yachts (Séminaire sur les technologies vertes et le développement durable des bateaux et yachts) se tiendront également comme prévu et constitueront une plateforme de dialogue haut de gamme ouverte, diversifiée et inclusive. L'ASIA MARINE & BOATING AWARDS 2026 (Gala des Asia Yacht Awards) réunira des centaines de personnalités influentes pour célébrer ensemble la naissance de ces distinctions emblématiques du secteur nautique.

Les expositions parallèles, The 2026 Lifestyle Shanghai Show (Salon du style de vie de Shanghai) et The Lure Fishing Exhibition (Salon de la pêche au leurre), proposent une multitude de programmes immersifs sur site, offrant aux acheteurs B2B et B2C une expérience thématique complète, avec un engagement produit approfondi, un zonage fonctionnel clair et une mise en relation optimisée entre l'offre et la demande. Parallèlement, le Water Sports Exhibition (Salon sur les sports nautiques) réduit les émissions de carbone à la source pour les sports nautiques, ce qui permet de progresser vers l'objectif d'une intégration profonde des industries du « tourisme culturel + ».

Le CIBS 2026 se réjouit de vous accueillir au SWEECC du 29 au 31 mars 2026 ! Cliquez sur le lien « Pré-inscription des visiteurs » ci-dessous pour obtenir vos billets gratuits : https://reg.boatshowchina.com/en/user/register?utm_source=PRnews&utm_medium=CIBe&utm_campaign=20251104

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2812744/CIBS_Pre_registration_On.jpg