OverDrive et Storytel annoncent un accord pour fournir 25 000 livres audio numériques aux bibliothèques et aux écoles du monde entier

Les lecteurs et les étudiants auront accès à du contenu premium dans 20 langues provenant d'auteurs mondiaux de premier plan

LONDRES, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- LONDON BOOK FAIR (Foire du livre de Londres) (Olympia de Londres, Royaume-Uni) – Aujourd'hui, OverDrive , la principale plateforme de lecture numérique pour les bibliothèques et les écoles, a annoncé un accord de distribution mondiale avec Storytel , le premier service d'abonnement de contenu audio au monde. Cet accord offrira l'accès à une sélection inégalée et culturellement diversifiée de dizaines de milliers de livres audio haut de gamme en 20 langues. Cette collaboration permet aux 92 000 bibliothèques et écoles du réseau mondial OverDrive de mettre le catalogue à la disposition des millions de lecteurs de leurs communautés pour qu'ils le découvrent et l'apprécient.

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec OverDrive pour offrir nos catalogues linguistiques vastes et diversifiés de récits audio de haute qualité, couvrant un large éventail de titres locaux et internationaux aux bibliothèques, aux écoles et à leurs utilisateurs dans le monde entier », a déclaré Stefanie Lamprinidi, responsable des marchés d'expansion de la gestion des catalogues chez Storytel.

Une partie du catalogue mondial de Storytel, soit plus de 25 000 titres produits par Storyside AB, Storytel Publishing NL, Storyside India et Kitab Sawti, sera disponible pour les bibliothèques et les écoles dans plus de 20 langues, y compris l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le portugais, le marathi, l'hindi et bien d'autres encore. Chaque livre audio est méticuleusement produit avec des narrateurs locaux, assurant une expérience d'écoute authentique et immersive adaptée à chaque culture et à chaque langue.

Le fondateur et PDG d'OverDrive, Steve Potash, a ajouté : « Nous partageons la mission de Storytel qui consiste à rendre le monde plus empathique et plus créatif en proposant de belles histoires à écouter par tout le monde, partout et à tout moment. Cet accord arrive à point nommé pour nos bibliothèques et nos écoles du monde entier. Nous sommes particulièrement fiers de proposer des histoires qui mettent en valeur les expériences et les voix culturelles de cet important catalogue d'auteurs et de narrateurs internationaux. »

La venue de Storytel souligne la tendance à la croissance d'OverDrive en fournissant un accès à des contenus de haute qualité et en permettant un engagement communautaire significatif pour les bibliothèques et les écoles. En 2023, les bibliothèques et les écoles en dehors de l'Amérique du Nord ont continué à enregistrer une croissance à deux chiffres de la diffusion, avec une croissance correspondante des ventes pour les éditeurs participant à ces marchés. Les dépenses en livres numériques ont été dominées par le format numérique avec 51 % des unités achetées, et les titres pour le public adulte représentent le pourcentage le plus élevé (77 %) des dépenses par public. Les principaux marchés en croissance pour les éditeurs sont l'Australie, Singapour, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne et le Japon.

Les genres de livres numériques qui sont à la mode dans les bibliothèques publiques du monde entier : l'autoassistance, la maison et l'habitat ainsi que les affaires et la finance arrivent en tête des tendances de 2024 pour les ouvrages non fictionnels. Le fantastique, les thrillers et la romance prospèrent dans le domaine de la fiction, avec une tendance émergente pour la fiction gothique. Les adolescents se concentrent sur le réalisme magique et l'action-aventure, tandis que les enfants se plongent dans les légendes, les mythes et les fables, ainsi que dans les thèmes sociaux. La demande constante de matériel prévoit que 2024 sera une nouvelle année de croissance des ventes.

Les participants à la London Book Fair peuvent en savoir plus sur le catalogue Storytel, ainsi que sur les tendances du livre numérique dans les bibliothèques et les écoles, en visitant le stand OverDrive 2D88 du 12 au 14 mars 2024.

À propos d'OverDrive Royaume-Uni

OverDrive est une entreprise dont la mission est de se tenir aux côtés des bibliothèques. Nommée Certified B Corp en 2017, OverDrive dispose d'une équipe dédiée pour l'Europe basée au Royaume-Uni. La société dessert plus de 92 000 bibliothèques et écoles dans 115 pays avec le plus grand catalogue numérique de livres électroniques, de livres audio, de vidéos et d'autres contenus existant dans le secteur. L'engagement d'OverDrive à donner à chaque bibliothèque et à chaque école les moyens d'agir comprend l'élargissement de l'accès pour tous, une défense sans relâche du secteur et une innovation constante. Les applications et services primés comprennent l'application de lecture de la bibliothèque Libby , la plateforme de lecture étudiante Sora , Kanopy , la principale application de streaming vidéo pour les bibliothèques et les collèges, et TeachingBooks.net , qui offre l'un des plus grands catalogues de matériel complémentaire permettant d'améliorer les résultats en matière d'alphabétisation. OverDrive a été créée en 1986 et son siège social se trouve à Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis. www.overdrive.com

