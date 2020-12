Overhaul offre aux expéditeurs et aux prestataires de services logistiques une visibilité en temps réel sur les retards liés au Brexit

Les entreprises de tout le Royaume-Uni et leurs clients sont durement touchés. Les retards actuels perturbent déjà considérablement leurs activités et provoquent la frustration des consommateurs déjà fatigués des retards de la chaîne d'approvisionnement provoqués par la pandémie.

Non seulement les heures d'arrivée sont retardées, mais la cargaison est obligée d'attendre et immobilisée sans surveillance pendant de longues périodes. Comme les cargaisons stationnaires attirent les criminels, qui sont déjà actifs à cette époque de l'année, les risques de sécurité augmentent.

Overhaul, une société basée à Austin, au Texas, et dont le siège européen se trouve à Dundalk, en Irlande, propose aux expéditeurs et aux entreprises de logistique du monde entier des solutions de gestion des risques et de visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement basées sur le renseignement. La plateforme Overhaul Sentinel offre des informations logistiques et un aperçu en temps réel de la situation, qui permettent une meilleure gestion des risques.

Le dernier calque de données contextuelles ajouté à la plateforme donne désormais des informations détaillées sur les retards portuaires liés à Brexit. Grâce à la solution d'Overhaul, les prestataires logistiques et les expéditeurs auront une meilleure visibilité des heures prévues d'arrivée en temps réel. Une estimation plus précise de ces heures prévues d'arrivée améliore la prise de décisions au sein des entreprises et la satisfaction des clients. En plus de cet avantage, les expéditeurs et les entreprises de logistique disposent d'une visibilité active en temps réel et de la possibilité de verrouiller numériquement les cargaisons en place, ce qui réduit efficacement les risques de sécurité.

« La technologie d'Overhaul permet une visualisation interactive de la rupture de la chaîne d'approvisionnement. En tant qu'innovateurs, nous voulons nous assurer que nos clients reçoivent des données qui peuvent leur apporter une valeur opérationnelle. Tenir les clients informés des flux de la chaîne d'approvisionnement, des heures prévues d'arrivée ou de tout retard permet une planification et une gestion proactives », explique David Broe, directeur financier d'Overhaul.

Après une année marquée par de graves perturbations dans les échanges mondiaux, la solution technologique d'Overhaul a permis aux chaînes d'approvisionnement du monde entier de bénéficier d'une gestion des risques, d'une visibilité et d'une intégrité, trois éléments indispensables.

