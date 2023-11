OverIT désigné leader dans l'évaluation IDC MarketScape for Worldwide Field Service Management Solutions for Utilities 2023-2024 (Solutions mondiales de gestion des services sur le terrain pour les services publics)

BOSTON, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- OverIT a été classée comme leader dans l'évaluation IDC MarketScape: Worldwide Field Service Management Solutions for Utilities 2023-2024 (Solutions mondiales de gestion des services sur le terrain pour les services publics).

Explosion des volumes d'actifs, passage d'une approche centrée sur les actifs à une approche centrée sur le client et raréfaction des ressources sont les trois grands changements qui s'opèrent dans le secteur.

Le rapport IDC MarketScape remarque : « Après près de 25 ans d'activité et plus de 150 mises en œuvre dans l'industrie, OverIT est largement reconnu comme un expert pour répondre aux besoins des services publics dans le domaine de la gestion des services sur le terrain. Le fournisseur renforce son engagement dans le secteur et est apprécié pour la compétence de son équipe. »

Le rapport indique également que : « Les clients reconnaissent systématiquement la qualité de la solution d'OverIT, la capacité de l'entreprise à produire de l'innovation (notamment grâce à son programme de co-innovation) et la qualité des relations qu'elle entretient- tant sur le plan institutionnel que du point de vue de l'assistance - dans le cadre des projets et des opérations. »

« Les services sur le terrain et la gestion de la main-d'œuvre mobile sont des domaines d'innovation critique pour des secteurs tels que les services publics, qui doivent gérer une complexité et des volumes croissants sur le terrain face à une pénurie rampante de talents techniques », a déclaré Jean Francois Segalotto, conseiller associé principal, IDC Energy Insights. « Les fournisseurs dans ce domaine tirent parti de l'innovation technologique pour soutenir la prise de décision assistée et automatisée, l'augmentation du nombre de techniciens et des fonctionnalités plus approfondies centrées sur les services publics et les actifs, le tout dans le cadre d'une prestation dans le cloud. »

« Les services publics qui gèrent des opérations essentielles dans des scénarios complexes ont besoin d'un partenaire numérique de confiance pour la gestion des services sur le terrain », a déclaré Andrea Bardini, directeur du marketing chez OverIT. « Une expertise approfondie de l'industrie, des capacités de gestion des services sur le terrain dédiées et une réussite client éprouvée sont nos principaux facteurs de différenciation ».

Obtenez l'extrait du rapport IDC : https://www.overit.ai/analysts-reports/idc/idc-marketscape-fsm-utilities-2023-2024/

Source : IDC, MarketScape : Worldwide Field Service Management Solutions for Utilities 2023-2024 Vendor Assessment, Doc# US50036223, novembre 2023)

OverIT, soutenue par Bain Capital et NB Renaissance, est une entreprise multinationale qui possède plus de 20 ans d'expérience internationale et intersectorielle dans le domaine des logiciels de gestion des services sur le terrain. L'entreprise est reconnue par les principales organisations mondiales de conseil et d'expertise comme un fournisseur de premier plan dans les domaines de la gestion des services sur le terrain et de la gestion des ressources humaines, en raison de son offre de produits et de son expertise approfondie dans le secteur.