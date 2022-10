OverIT oferece assistência remota impulsionada por realidade aumentada a técnicos de campo da Naturgy

BOSTON, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ --- A OverIT, empresa de referência mundial no setor de softwares de gerenciamento de serviços de campo, firmou um acordo com a Naturgy, empresa multinacional líder nos setores de gás e energia, por meio de sua subsidiária internacional de geração de energia elétrica, a Global Power Generation (GPG), para oferecer assistência remota a profissionais de manutenção de campo em parques eólicos no Chile e em usinas de energia a gás de ciclo combinado no México, com a intenção de expandir sua atuação para outros países em breve.

Utilizando a plataforma Next-Gen FSM da OverIT, a GPG pretende aumentar a segurança dos profissionais, usando tecnologias que dispensam o uso das mãos (mesmo em ambientes perigosos) e recebendo suporte em tempo real viabilizado por realidade aumentada, aprimorando a eficiência, contando com instruções de trabalho digitais e acessando a base de conhecimentos corporativa, além de reduzir drasticamente os tempos e custos com deslocamento, com o apoio da assistência remota.

Esse acordo faz parte do compromisso da Naturgy com a inovação para transformar riscos em oportunidades e contribuir para a criação de uma empresa inteligente, com o objetivo de manter sua posição de liderança em um contexto caracterizado pela transformação constante. A empresa também adotou melhores práticas, novos modelos de negócios e tecnologias modernas para ser mais eficiente, competitiva e pioneira em inovação, colocando o cliente no centro de sua atenção.

"A confiança que uma empresa líder mundial como a Naturgy GPG colocou na OverIT representa uma parceria estratégica que fortalece, ainda mais, nossa posição de liderança nos setores de energia e serviços públicos", disse Javier Fraile, diretor de vendas da OverIT.

A Naturgy é um grupo multinacional do setor de energia que opera em 20 países, com mais de 16 milhões de clientes e capacidade instalada de 15,9 GW.

Com o respaldo da Bain Capital e da NB Renaissance, a OverIT é uma empresa multinacional com mais de 20 anos de experiência internacional e intersetorial em softwares de gerenciamento de serviços de campo. A empresa é reconhecida por grandes organizações globais de assessoria e consultoria como fornecedora líder nos setores de gerenciamento de serviços de campo e RA, graças a sua oferta de produtos e profunda experiência no setor. A OverIT tem mais de 300 clientes em mais de 30 países.

