Overledger, de Quant Network, s'apprête à exploiter les technologies de chaîne de blocs pour lancer la prochaine révolution industrielle

Quant Network, basé à Londres et à Zoug, a lancé une vente publique de tokens en vue de lever des capitaux pour Overledger - son très attendu système d'exploitation de chaîne de blocs. Overledger permet non seulement la communication de chaîne de blocs à chaîne de blocs, mais également de faire un pas supplémentaire et de connecter sans entrave les réseaux actuels et l'Internet avec la chaîne de blocs, les entreprises pouvant exploiter la puissance de la chaîne de blocs pour répondre aux défis du monde réel.

Depuis l'avènement de l'Internet, aucune technologie n'avait affiché autant de promesses et suscité autant d'effervescence que la chaîne de blocs. Ces dernières années, elle est passé d'une expérience « douteuse » à une authentique révolution technologique.

Chaque jour, de plus en plus d'entreprises (et de consommateurs) se tournent vers la chaîne de blocs pour relever les défis d'aujourd'hui - du secteur pharmaceutique, qui sécurise les chaînes logistiques mondiales, aux consommateurs, qui peuvent vérifier l'authenticité de leurs baskets de marque. La technologie n'a néanmoins pas encore été adoptée à grande échelle. Cela est dû en partie à ses limites actuelles, notamment au fait que les chaînes de blocs ne peuvent pas communiquer et travailler ensemble au niveau de l'entreprise.

Le lancement d'Overledger, le système d'exploitation breveté, modifiera radicalement la situation actuelle, car il permet non seulement l'interopérabilité des chaînes de blocs, mais également la connexion des réseaux mondiaux actuels et de l'Internet avec la chaîne de blocs. En outre, il permet aux développeurs de concevoir des applications sur plusieurs registres ou des applications multi-chaînes (MApps), autrement dit, les développeurs peuvent exploiter la puissance de multiples chaînes de blocs individuelles pour élaborer la solution la plus efficace, au lieu de se limiter à une seule (« dépendance à un registre unique »).

« Overledger fait de telle sorte que les entreprises et les développeurs ne soient pas limités ou dépendants d'une seule technologie », explique Gilbert Verdian, son PDG et cofondateur. « Au contraire, ils peuvent agilement migrer vers une autre technologie, le cas échéant. S'il renforce leur résistance en limitant leur risque et leur exposition, il permet aussi de faire des économies en gérant mieux les frais consensuels, qui sont fixés sans que l'on puisse les changer. »

L'équipe de Quant Network (créé par des spécialistes du secteur) admet qu'assurer l'interopérabilité dans la très complexe cryptosphère est un énorme défi, qui n'est pas nouveau, mais ils sont convaincus que la plateforme et les protocoles Overledger y arriveront.

« Lorsque nous avons conçu Overledger, nous étions parfaitement conscients des défis auxquels sont confrontées les entreprises des secteurs public et privé, du fait de notre vaste expérience directe en tant qu'anciens dirigeants de grandes entreprises de ces secteurs », a déclaré Colin Paterson, le directeur de la technologie. « Nous avons conscience des solutions concrètes qu'offre la chaîne de blocs aux entreprises, mais nous savons tout aussi bien à quel point il peut être difficile pour une grande entreprise d'adopter de nouvelles technologies. Nous avons conçu la technologie Overledger précisément pour que les entreprises et les développeurs puissent la déployer sans entrave et qu'elle satisfasse aux exigences internes et externes en termes de sécurité et de réglementation », a-t-il ajouté.

« Cela signifie qu'une entreprise ne devra apporter que des changements minimes à ses systèmes et à ses réseaux actuels pour se connecter à la chaîne de blocs. »

Overledger, de Quant Network, n'est pas le premier système qui vise à relever le défi de l'interopérabilité. Ce qui semble le distinguer, c'est son approche à la Steve Jobs - s'attaquer à une technologie très complexe et la rendre d'usage bien plus facile. D'autres projets s'attachant à l'interopérabilité donnent l'impression d'ajouter de la difficulté à la difficulté en juxtaposant une chaîne de blocs à celles qui existent déjà, en introduisant un autre mécanisme de consensus ou en imposant des limites.

Paolo Tasca, économiste numérique et directeur de la stratégie, a déclaré : « Overledger est extraordinaire pour l'originalité de son modèle de référence, la façon dont les applications distribuées peuvent communiquer entre elles sur différents protocoles et réseaux de chaînes de blocs, sans nécessairement recourir à des passerelles ou des connecteurs externes. »

La feuille de route accélérée de l'équipe de Quant Network promet de fournir des éléments de la plateforme Overledger au cours des prochains mois ; les magasins MApps devant ouvrir au deuxième trimestre de 2019. L'équipe pense que ses implications seront plus importantes que l'on ne l'imagine.

« Permettre les communications inter-chaînes - y compris la reconnaissance et le transfert des transactions - n'est pas différent de l'ouverture des frontières pour permettre le commerce international », révèle Gilbert Verdian. « Cela ouvrira une nouvelle ère de croissance économique numérique et de prospérité, un peu comme les révolutions industrielles du passé. »

Le temps dira si nous sommes à l'orée d'une quatrième révolution industrielle, mais voyant un effet analogue aux premiers temps de l'Internet, où des réseaux fermés comme AmericaOnline et Prodigy ont prospéré une fois qu'ils se sont connectés sans entrave par le bais de protocoles normalisés, une nouvelle révolution pourrait survenir plus tôt que nous le croyons.

L'offre de tokens Quant s'étalera du 2 au 30 avril (https://www.quant.network).

À propos de Quant Network

Gilbert Verdian, le PDG et cofondateur de Quant Network, s'est associé, en 2016, à deux éminents spécialistes : Colin Paterson, un innovateur technologique et Dr Paolo Tasca, un économiste numérique. Leur expertise combinée et leur connaissance approfondie dans le domaine sont considérables.

Gilbert Verdian - PDG, a œuvré dans le domaine de la cybersécurité durant 20 ans aux niveaux DSI/Dir. Tech./RSSI dans les secteurs public, industriel, du conseil et des services financiers. Il est également le fondateur de la norme ISO TC307 pour les technologies des chaînes de blocs, qui regroupe 40 pays coopérant à son élaboration.

Paolo Tasca - Directeur de la stratégie, est le fondateur et directeur exécutif du Centre for Blockchain Technologies à l'University College de Londres, le plus grand centre au monde en matière de chaînes de blocs. Il est économiste numérique, avec un passé d'économiste dans les banques centrales.

Colin Paterson - Directeur de la technologie, est un innovateur technologique fort de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'information, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, dans les secteurs public, industriel et des services financiers.

