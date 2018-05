Overseas Xpress V2.0 vise à révolutionner l'industrie du voyage B2B

Quelques années après le lancement de leur première plateforme en ligne dédiée au professionnels du voyage, le groupe basé à Miami a décidé de transformer le fonctionnement des agences de voyages et de leur donner une chance face à la concurrence des sites de réservation directe. La refonte du site met l'accent sur la facilité d'utilisation et l'efficacité pour permettre aux agents de voyages de répondre en quelques minutes à la demande d'un client. "Réduire le temps de réponse peut potentiellement aider l'agent à augmenter son taux de conversion de 40%" - a annoncé Félix Brambilla, PDG et fondateur du Overseas Leisure Group.

La première version d'Overseas Xpress a permis aux agents de voyages de réserver des hôtels à des tarifs négociés, cette nouvelle version améliorée leur permettra de créer des itinéraires globaux comprenant des activités, des services de chauffeurs et et la location de voitures.

L'un des atouts d'Overseas est sa connaissance approfondie des destinations. En ligne avec cet objectif, le nouveau site Web guidera les utilisateurs dans la création d'itinéraires pratiques et passionnants. Le soutien humain sera disponible tout au long de l'expérience par une équipe d'agents polyglottes.

Overseas Leisure Group négocie directement avec les hôtels, des propriétés de charme aux grandes chaînes. C'est l'une des rares entreprises à être directement connectée aux grands groupes hôteliers. Ce pouvoir de négociation leur permet d'offrir des tarifs fortement réduits aux agents de voyages et de garantir que leurs propositions aux clients restent compétitives. Le nouveau site Web dispose d'un outil intégré de comparaison de prix, qui permet aux agents de voyages de vérifier en temps réel ce que la concurrence offre.

La responsabilité et le soutien sont au cœur de l'activité du Overseas Leisure Group. Toutes les réservations traitées sont surveillées par l'un de leurs agents du début à la fin. Le processus de contrôle qualité en 3 étapes est toujours inclus dans le service.

"Les agents de voyages souffrent de la concurrence en ligne, car les moteurs de réservation sont aujourd'hui très facile d'utilisation et automatisés", a ajouté M. Brambilla. «Grâce à notre solution, les agents de voyages disposent des meilleurs outils pour créer des voyages à prix compétitifs avec beaucoup de contenu, de belles présentations pour leurs clients et un soutien constant de l'équipe Overseas sur place. Cette combinaison n'existe nulle part ailleurs dans l'industrie. "

L'équipe d'Overseas voit ce nouveau lancement comme une révolution et prévoit dans un proche avenir d'intégrer l'achat de billets de spectacle et les vols.

Au sujet d'Overseas Leisure Group:

Overseas Leisure Group est un vaste réseau mondial qui fournit aux professionnels du voyage son expertise pour tous les besoins de voyages de luxe. Il est représenté dans 34 pays à travers 41 bureaux et continue de se développer chaque année. Grâce à ses marques, il offre des programmes de luxe uniques pour les particuliers, les groupes et les VIP. Chaque détail de chaque réservation, de l'hébergement aux activités en passant par la sécurité, est une priorité et ils sont disponibles 24h / 24 et 7j / 7.

La clé du succès d'Overseas Leisure Group est le dévouement de ses experts qui partagent tous le même titre, Doer. L'essentiel est qu'ils font avancer les choses. Chaque Doer aborde son travail avec la même passion que les fondateurs d'origine. Nous partageons également la même devise: Live It!

