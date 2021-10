Overzichtsbericht: tweede distributieplan voor het Logitech Fair Fund, opgericht door de Securities & Exchange Commission

BEAVERTON, Ore., 18 oktober 2021 /PRNewswire/ --De volgende verklaring wordt afgegeven door Epiq, de fondsbeheerder die is aangesteld in het kader van de hieronder vermelde administratieve actie.

Dossier van de ADMINISTRATIEVE PROCEDURE

nr. 3-17212

In de zaak

van LOGITECH INTERNATIONAL, S.A., MICHAEL DOKTORCZYK, en SHERRALYN BOLLES, CPA, respondenten.

Als u gewone aandelen van Logitech (LOGN) op de SIX Swiss Exchange (de "Beveiliging") heeft gekocht in de periode van 28 mei 2011 tot en met 27 juli 2011, inclusief (de "herstelperiode"), is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een vergoeding.

LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG EN IN ZIJN GEHEEL DOOR.

HET IS MOGELIJK DAT U IN AANMERKING KOMT VOOR HERSTELBETALINGEN VAN HET LOGITECH FAIR FUND.

DEZE MEDEDELING BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET LOGITECH FAIR FUND EN HET CLAIMPROCES.

Waar het in deze zaak om gaat:

Op 19 April 2016 heeft de Securities and Exchange Commission (de "Commissie") een bevel uitgevaardigd tot het instellen van een zogenaamde "stop-and-desist"-procedure op grond van artikel 21C van de Securities Exchange Act van 1934, en het opleggen van "stop-and-desist"-bevelen en -sancties (het "Bevel") aan de respondenten. In de beschikking stelde de Commissie dat Logitech verantwoordelijk was voor herhaaldelijke gevallen van onjuiste boekhouding tussen 2008 en 2013 in verband met een afschrijving van een product, de garantieverplichtingen en de herkenning van de omzet. De Commissie stelde verder vast dat Doktorczyk en Bolles, beide voormalige functionarissen van Logitech, verantwoordelijk zijn voor de onjuiste boekhouding van de garantieverplichtingen die tijdens het dienstverband zijn ontstaan. De Commissie gelasten Logitech, Doktorczyk, en Bolles om civiele geldboetes van respectievelijk $ 7.500.000, $50.000 en $25.000 te betalen.

Op 27 februari 2018 heeft de Commissie een Fair Fund opgericht op grond van artikel 308, onder a), van de Sarbanes-Oxley Act van 2002, zodat de $ 7.575 miljoen aan civiele geld boetes die door de respondenten zijn betaald, ten behoeve van de gewonde beleggers (het "Logitech Fair Fund") kunnen worden gedistribueerd. De activa van het Logitech Fair Fund vallen onder de voortdurende jurisdictie en controle van de Commissie.

De Commissie keurde het eerste distributieplan ("eerste plan") op 26 oktober 2018 goed, wat resulteerde in de volledige compensatie, met inbegrip van een redelijke rente, van alle in aanmerking komende eisers die aandelen van Logitech common stock op de Nasdaq Global Select Market hebben gekocht.

Bij beschikking van 20 September 2021 keurde de Commissie het tweede distributieplan (het "tweede Plan") goed, op grond waarvan de fondsbeheerder het netto beschikbare, billijke fonds zal toedelen aan in aanmerking komende eisers die de zekerheid in de herstelperiode hebben gekocht. U kunt het tweede Plan bekijken, dat beschikbaar is op www.logitechfairfund.com voor meer informatie en voor de definities van de gekapitaliseerde termen.

Wie er in aanmerking komt voor een vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een betaling van het Fair Fund, moet u gewone aandelen van Logitech hebben gekocht op de SIX Swiss Exchange onder het handelssymbool LOGN van 28 mei 2011 tot en met 27 juli 2011.

Hoe kunt u een claim indienen

U kunt een 'Proof of Claim'-formulier indienen door online een claim in te dienen op www.logitechfairfund.com of door het ingevulde formulier te mailen naar:

Logitech Fair Fund

c/o Epiq

P.O. Box 10568

Dublin, OH 43017-7268

[email protected]

U moet het 'Proof of Claim'-formulier invullen en ondertekenen, en indienen bij de fondsbeheerder, met als uitterste aantoonbare verzenddatum (of als het niet wordt verzonden door de Amerikaanse Posterijen, ontvangen door de fondsbeheerder) uiterlijk op 15 februari 2022.

Als u vragen hebt, of als u een 'Proof of Claim'-formulier per e-mail wilt ontvangen, kunt u bellen met 877-919-5896, een e-mail sturen naar [email protected] of kijken op www.logitechfairfund.com.

