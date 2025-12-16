Ovivo conclut la vente de sa division électronique à Ecolab et entame une nouvelle phase de croissance

MONTRÉAL, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Ovivo Water Inc. (« Ovivo »), un fournisseur mondial d'équipements, de technologies et de systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées, et son actionnaire SKion Water GmbH (« SKion Water »), ont le plaisir d'annoncer la conclusion réussie de la vente de la division électronique d'Ovivo à Ecolab, un chef de file mondial en matière de développement durable qui offre des solutions et des services liés à l'eau, à l'hygiène et à la prévention des infections. Comme indiqué précédemment, la transaction est basée sur une évaluation d'entreprise d'environ 2,4 milliards de dollars canadiens pour la division.

Cette transaction marque une étape importante dans l'histoire d'Ovivo. Il ouvre de nouvelles perspectives et opportunités pour la division électronique au sein de la plateforme mondiale d'Ecolab, tout en lançant une nouvelle phase de croissance pour Ovivo, axée sur ses trois piliers opérationnels : la division Municipal/Industriel/PFAS, la division Énergie et la division Membrane Cembrane SiC.

« Je tiens à remercier sincèrement tous les employés de la division Électronique pour leur contribution exceptionnelle tout au long de cette remarquable croissance au cours de la dernière décennie. Grâce au travail d'équipe et à l'innovation, ils ont développé une expertise et des capacités de classe mondiale, faisant de la division l'un des fournisseurs les plus reconnus de systèmes d'eau ultra-pure et d'eaux usées au service de l'industrie électronique mondiale. Je suis convaincu que, dans le cadre d'Ecolab, ils continueront à prospérer et à atteindre de nouveaux sommets. Je leur souhaite beaucoup de succès dans ce nouveau chapitre passionnant », a déclaré Marc Barbeau, président et chef de la direction d'Ovivo.

« SKion Water poursuit sa stratégie de croissance et Ovivo joue un rôle clé dans notre portefeuille. La prochaine phase d'Ovivo sera axée sur l'accélération de la croissance organique et inorganique dans les secteurs des municipalités, de l'énergie et des membranes, tout en élargissant sa présence industrielle en Amérique du Nord grâce à des acquisitions stratégiques dans des secteurs clés. Dans les mois à venir, nous allons également renforcer la collaboration au sein du portefeuille de SKion Water et poursuivre l'intégration des fonctions d'entreprise de SKion Water et d'Ovivo, ce qui nous permettra de tirer pleinement parti de notre expertise interne. Enfin, je me joins à Marc pour remercier chaleureusement tous les employés de la division Électronique pour leur dévouement et leur contribution à ce succès remarquable au fil des ans », a déclaré Reinhard Huebner, PDG de SKion Water.

À propos d'Ovivo et de SKion Water

Ovivo est un fournisseur mondial d'équipements, de technologies et de systèmes pour la purification de l'eau et le traitement de certaines des eaux usées les plus difficiles de l'industrie. Ovivo est une marque mondiale puissante aux marques réputées, qui possède plus de 150 ans d'expertise et de références dans le domaine du traitement de l'eau, grâce à ses produits brevetés, ses technologies de pointe et son savoir-faire en matière d'intégration de systèmes. Ovivo fournit des solutions de traitement de l'eau conventionnelles ou hautement technologiques pour les marchés industriels et municipaux, et s'appuie sur sa vaste base d'équipements installés pour proposer des pièces détachées et des services à ses clients. Ovivo se consacre à l'innovation dans un secteur en constante évolution et propose des solutions de traitement de l'eau qui sont rentables, efficaces sur le plan énergétique et durables sur le plan environnemental.

Ovivo exploite une plateforme mondiale intégrée et emploie près de 700 experts en traitement de l'eau. Ovivo appartient à l'entreprise allemande SKion Water GmbH, un fournisseur mondial de technologies et de solutions, ainsi qu'un fabricant d'installations, dans le domaine de la technologie des eaux municipales et industrielles et des eaux usées. SKion Water est une filiale de SKion GmbH, le holding d'investissement de la famille d'entrepreneurs allemands Klatten.

POUR PLUS D'INFORMATIONS : Ovivo : Marc Barbeau, président et chef de la direction, [email protected] ; Pierre-Marc Sarrazin, vice-président, financement et développement de l'entreprise et trésorier, [email protected]