OWC acquiert LumaForge et les technologies Jellyfish

La famille de produits LumaForge Jellyfish comprend les solutions suivantes. Jellyfish Mobile : Le premier serveur plug-and-play destiné au flux de travail vidéo qui est muni d'une poignée. Jellyfish Mobile a été conçu pour être utilisé en déplacement ou, du moins, hors de la salle des serveurs. Il est particulièrement adapté aux équipes de quatre à six éditeurs travaillant avec des médias 4K en déplacement ou au bureau. Jellyfish Tower : Jellyfish Tower combine la facilité d'utilisation et les capacités plug-and-play magiques de Jellyfish Mobile avec une puissance comparable à celle que vous pouvez trouver dans votre salle de serveurs. Son niveau sonore fait qu'elle peut être utilisée seule dans votre salle de montage, et sa puissance permet de soutenir le travail de plus de six éditeurs travaillant avec des médias 4K ou de résolution supérieure. Jellyfish Rack : En tant que solution plug-and-play la plus puissante de la gamme Jellyfish, elle complète l'équipement de pointe de votre salle de serveurs. Jellyfish Rack est la solution préférée pour la connectivité à très large bande passante (25GbE/50GbE) et s'intègre en toute simplicité dans les environnements de réseau d'entreprise les plus complexes. Dans les semaines à venir, tous les clients existants recevront une communication directe au sujet du soutien et des procédures de mise à niveau qui leur seront proposés.

« Je suis ravi d'accueillir l'équipe LumaForge et ses solutions exceptionnelles au sein de la famille OWC. En plus de renforcer nos capacités de stockage d'entreprise et de serveur, cette acquisition élargit notre gamme de solutions et nous permet de répondre aux besoins des professionnels de la vidéo, de la photographie et de la musique grâce à des nouveautés vraiment exceptionnelles, a déclaré Larry O'Connor, fondateur et PDG d'OWC. Jellyfish et LumaForge continueront d'offrir un soutien et de l'innovation à leurs clients et leur technologie fiable prospérera au sein de la famille OWC, qui fournira un soutien et un engagement d'une tout autre dimension. »

« Il n'existe pas de meilleure famille qu'OWN pour notre équipe et notre technologie. Cette marque légendaire est reconnue pour offrir des produits et un soutien exceptionnels sur lesquels dépendent chaque jour un nombre incalculable de personnes, a déclaré Josh Minney, PDG de LumaForge. Nous avons toujours admiré ce que Larry et son équipe ont construit et nous avons tous hâte de nous joindre à eux. »

À propos d'OWC

Other World Computing (OWC), une société fondée en 1988, a pour mission d'aider les passionnés de Mac et de PC à faire plus et à aller plus loin. Nous croyons en la durabilité et les solutions OWC sont vraiment conçues pour durer et pour permettre aux utilisateurs de maximiser l'investissement qu'ils ont déjà fait dans la technologie. L'opération d'OWC assure le leadership en matière de durabilité opérationnelle et son siège social figure parmi les premiers au monde à avoir obtenu la certification LEED Platine. OWC dispose d'une équipe d'assistance technique primée et d'une bibliothèque inégalée de vidéos d'information et de bricolage étape par étape. De l'ordinateur de bureau à domicile au rack d'entreprise, de la sauvegarde d'entreprise au stockage sécuritaire de données médicales, du studio d'enregistrement audio au lieu de tournage de films et au-delà, il ne peut y avoir de compromis, c'est pourquoi OWC est là.

À propos de LumaForge

Basée à Burbank, en Californie, LumaForge travaille avec l'imagerie 4K depuis 2006 et a mis au point un pipeline de données et de couleurs économique basé sur les produits d'Apple Corp, de Blackmagic Design, de SEIKI Digital et de MAGMA, ainsi que sur la solution de stockage 4K à haute vitesse d'Areca CineRAID.

