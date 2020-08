OWC affiche des objectifs ambitieux pour les mises à niveau du Mac Pro 2019 avec un nouveau kit de roulettes inspiré

Une conception ingénieuse « avec et sans roulettes » Le Rover Pro OWC est une solution de mobilité novatrice destinée au Mac Pro 2019. Sa conception avec brevet déposé permet d'installer et de désinstaller des roulettes sur un Mac Pro en moins de deux minutes tout en économisant du temps et de l'argent par rapport au kit de roulettes du fabricant.

Une installation simple et sans outil

Pas d'outils, pas de souci : il suffit de placer la bague polie en acier inoxydable du Rover Pro autour des pieds du Mac Pro fournis par le fabricant et de sécuriser le tout en vissant les roues à la main. Une fois le Mac Pro déplacé, le Rover Pro permet de revenir à la version sur pied pour une utilisation fixe.

Souplesse, silence et sécurité

Grâce aux roues de qualité industrielle dotées d'une bande en caoutchouc souple, offrant une rotation à 360 degrés et des roulements à faible frottement, le Mac Pro 2019 peut être déplacé en silence et sans effort sur tout type de surface. Qu'il faille le pousser d'un bout à l'autre du studio, le faire tourner sous un bureau pour accéder aux différents ports ou autre, le Rover Pro permet de placer le Mac Pro où il faut tout en préservant le sol.

Maintien en place

Le Rover Pro comprend des sabots de roues qui empêchent tout déplacement fortuit. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ces sabots se clipsent facilement sur les roulettes et sont donc ensuite directement à disposition si nécessaire. Les utilisateurs peuvent ainsi travailler n'importe où grâce au kit de roulettes conçu pour déplacer et sécuriser un Mac Pro 2019 sur tout type de surface.

Points forts

Design conçu aux États-Unis avec brevet déposé

Installation sans outil : serrage à la main en moins de 2 minutes

Grande flexibilité de positionnement : roues articulées à 360 degrés

Roues dotées d'une bande en caoutchouc souple avec roulements à faible frottement pour éviter les marques

Acier inoxydable poli brillant assorti au Mac Pro

Patin en caoutchouc de silicone absorbant les vibrations et protégeant les pieds fournis par le fabricant

par le fabricant Sabots de roues empêchant tout mouvement fortuit

Garantie à vie limitée

Le Rover Pro OWC peut être commandé au sein l'UE dès à présent, à un tarif spécial limité dans le temps auprès de : MacSales.com. Les livraisons débuteront en septembre.

À propos d'OWC

Other World Computing (OWC), société fondée en 1988, s'est donné pour mission d'aider les passionnés de Mac et de PC à en faire plus et à aller plus loin. Nous avons foi en la durabilité, et les solutions d'OWC sont conçues pour durer et permettre aux utilisateurs d'optimiser au maximum la technologie dont ils disposent déjà. De l'ordinateur de bureau aux racks destinés aux entreprises, du studio d'enregistrement audio au plateau de tournage d'un film, et plus encore, le compromis ne devrait pas avoir sa place, et c'est là qu'OWC intervient.

© 2020 Other World Computing, Inc. Tous droits réservés. Apple et Mac sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques sont des marques déposées ou appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1224742/OWC_Rover_Pro_hero.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/728366/OWC_Logo.jpg

Related Links

http://www.macsales.com



SOURCE OWC